Кожура от банана – это не только мусор, но и ценный ресурс для дома или даже косметических процедур, пишет 24 Канал. Обычная банановая кожура может заменить крем для обуви или стать удобрением для растений, поэтому рассмотрим несколько простых и практических способов использования банановой кожуры.

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Банановая кожура для растений

Кожура банана содержит калий, магний, натрий и фосфат, которые имеют прекрасное влияние на растения. Удобрять кожурой банана можно томаты, баклажаны, огурцы, картофель, болгарский перец, кабачок, розу и тому подобное.

С помощью блендера измельчите кожуру и залейте кипятком в соотношении 1:1. Это должна быть одна кожура банана на 1 литр воды. Раствор оставьте на 3 суток в темном месте и опрыскивайте затем листья и побеги.

Банановая кожура для лица

Кожура банана может вернуть привлекательный цвет лица и улучшить состояние кожи. Стоит лишь раз в неделю протирать кожу кусочком кожуры от спелого плода. Фруктовые кислоты, содержащиеся в кожуре мягко очистят лицо и насытят дерму необходимыми веществами.

Некоторые женщины замечают даже уменьшение морщин. Кожуру банана можно прикладывать даже к проблемному участку и тогда зуд, покраснение или высыпания исчезнут за несколько дней.



Банановая кожура улучшает состояние лица / Фото Pexels

Банановая кожура для обуви

Внутренней частью банановой кожуры можно полировать кожаную обувь. Просто протрите обувь кожурой, а потом отполируйте мягкой тканью.

Кстати! Картофельные кожуры могут использоваться как удобрение для растений для растений, средство для затемнения седины и альтернатива панировочным сухарям. Больше методов использования читайте в нашей статье.

Банановая кожура от укусов насекомых

Вскоре комары активизируются, а это значит, что на кожу следует наносить растертую кожуру банана. В ней содержатся антигистаминные соединения, которые способны успокоить зуд, которую вызвала слюна насекомого.

Банановая кожура для чистки серебра

Для того, чтобы почистить столовое серебро, нужно растереть банановую кожуру и добавить к ней воды, а тогда тряпкой, смоченной в растворе натереть серебро и вымыть теплой водой. После этого метода посуда будет блестеть.