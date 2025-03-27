Шкірка від банана – це не лише сміття, але й цінний ресурс для дому чи навіть косметичних процедур, пише 24 Канал. Звичайна бананова шкірка може замінити крем для взуття чи стати добривом для рослин, тож розглянемо кілька простих та практичних способів використання бананової шкірки.

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Бананова шкірка для рослин

Шкірка банана містить калій, магній, натрій та фосфат, які мають чудовий вплив на рослини. Удобрювати шкіркою банана можна томати, баклажани, огірки, картоплю, болгарський перець, кабачок, троянду тощо.

За допомогою блендера подрібніть шкірку й залийте окропом у співвідношенні 1:1. Це має бути одна шкірка банана на 1 літр води. Розчин залишіть на 3 доби в темному місці й обприскуйте потім листя й пагони.

Бананова шкірка для обличчя

Шкірка банана може повернути привабливий колір обличчя й покращити стан шкіри. Варто лише раз на тиждень протирати шкіру шматочком шкірки від стиглого плоду. Фруктові кислоти, що містяться у шкірці м’яко очистять обличчя й наситять дерму необхідними речовинами.

Деякі жінки помічають навіть зменшення зморшок. Шкірку банана можна прикладати навіть до проблемної ділянки й тоді свербіж, почервоніння чи висипання зникнуть за кілька днів.



Бананова шкірка покращує стан обличчя / Фото Pexels

Бананова шкірка для взуття

Внутрішньою частиною бананової шкірки можна полірувати шкіряне взуття. Просто протріть взуття шкіркою, а тоді відполіруйте м’якою тканиною.

До речі! Картопляні шкірки можуть використовуватися як добриво для рослин, засіб для затемнення сивини та альтернатива панірувальним сухарям. Більше методів використання читайте у нашій статті.

Бананова шкірка від укусів комах

Невдовзі комарі активізуються, а це означає, що на шкіру слід наносити розтерту шкірку банана. У ній містяться антигістамінні сполуки, які здатні заспокоїти свербіж, яку спричинила слина комахи.

Бананова шкірка для чистки срібла

Для того, щоб почистити столове срібло, потрібно розтерти бананову шкіру й додати до неї води, а тоді ганчіркою, змоченою в розчині натерти срібло й вимити теплою водою. Після цього методу посуд блищатиме.