Такий непотріб як картопляне лушпиння досвідчені господині вже давно почали повторно використовувати, пише 24 Канал. Лушпиння від картоплі містить багато поживних речовин, які корисно впливають на ріст рослин, що є особливо актуальним в період посадкових робіт.

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Підживлення рослин

У картопляних шкірках міститься крохмаль та вітаміни, що сприяють росту рослин. Щоб приготувати добриво, потрібно замочити шкірки у воді на добу, а потім підливати ним кімнатні чи садові рослини. Це природне підживлення покращить розвиток рослин. Окрім того, такий метод є екологічно чистим й дешевим способом догляду за рослинами.

Догляд за шкірою

За допомогою картопляного лушпиння можна освітлити шкіру. Потрібно лушпиння перетерти в блендері до консистенції пасти й нанести на ділянки лиця з висипанням чи пігментацією. Картопляні шкірки діють на шкіру, як живильна маска.



Картопляне лушпиння знадобиться в побуті / Фото Pexels

Полірування металу

Сирими картопляними шкірками можна полірувати металеві вироби – мідь та латунь. Потрібно шкірками натерти поверхню й після цього витерти сухою ганчіркою. Цей метод надає блиск виробам, які потемніли з часом.

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Фарбування сивини

Цей цікавий метод може зацікавити жінок з сивиною. Лушпиння двох картоплин потрібно варити 20 хвилин. Після цього треба залишити до охолодження й цією водою ополіскувати волосся після кожного миття. Настій зможе затемнити сивину на волосся й приховати її. Лайфхак чудово підходить для жінок з темним волоссям. На світлому волоссі картопляне волосся працюватиме так, що зробить колір однорідним.

Панірувальні сухарі

Помийте картопляне лушпиння, помістіть у комбайн та добре перемоліть. Таку альтернативу панірувальних сухарів можна використовувати до риби чи м’яса.