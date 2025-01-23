Польза бананов является неоспоримой, пишет 24 Канал со ссылкой на Very Well Health. В мякоти фрукта содержится много ценных микроэлементов, которые прекрасно влияют на организм. Специалисты определили несколько преимуществ бананов, о которых вы могли и не догадываться.

Читайте также Какой хлеб покупать вместо белого: эксперты назвали лучший вариант

Польза употребления бананов

Бананы полезно употреблять больным людям. Они имеют мягкую текстуру, которая легко усваивается. Во фрукте содержится много витаминов и минералов, которые помогут насытиться, не занимая много места в желудке. Больные люди порой не имеют достаточно сил на полноценное питание, поэтому банан поможет насытиться с пользой.

Фрукты рекомендуется есть тем, кто пытается похудеть. Вместо шоколада и пирожных лучше съесть банан, который является от природы сладким, чтобы удовлетворить свою тягу к сладостям. Фрукты являются низкокалорийными и содержат резистентный крахмал, который помогают насытиться, не повышая уровень сахара в крови. Чем зеленее банан, тем больше в нем содержится резистентного крахмала.



Бананы являются питательными и полезными / Фото Pexels

Бананы прекрасно подходят для восстановления после тренировок. В их составе есть магний и калий – электролиты, в которых нуждаются все спортсмены для улучшения состояния после интенсивной тренировки. А еще калий – это минерал, который необходим для нормальной работы сердца.

Часто люди не получают калия в достаточном количестве, поэтому ежедневное употребление бананов – отличный способ избежать дефицита. Магний тоже играет важную роль в нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кроме того, бананы полезно есть еще и перед самой тренировкой, поскольку в них содержится много углеводов, которые являются основным "топливом" для организма. В них входит фруктоза, глюкоза и сахароза, которые легко усваиваются и дают быстрый заряд энергии. Чтобы пополнить этот запас и поддержать организм в отличной форме, банан можно съесть за 30 минут или за час до тренировки.

Также говорят, что банан способен положительно повлиять на настроение. Во фрукте содержится триптофан, который организм превращает в серотонин и мелатонин. Серотонин называют "гормоном счастья", а мелатонин помогает урегулировать режим сна.