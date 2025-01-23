Користь бананів є беззаперечною, пише 24 Канал з посиланням на Very Well Health. У м’якоті фрукта міститься багато цінних мікроелементів, які чудово впливають на організм. Фахівці визначили кілька переваг бананів, про які ви могли й не здогадуватися.

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Користь вживання бананів

Банани корисно вживати хворим людям. Вони мають м’яку текстуру, яка легко засвоюється. У фрукті міститься багато вітамінів та мінералів, які допоможуть насититися, не займаючи багато місця в шлунку. Хворі люди часом не мають достатньо сил на повноцінне харчування, тому банан допоможе насититись з користю.

Фрукти рекомендовано їсти тим, хто намагається схуднути. Замість шоколаду та тістечок краще з’їсти банан, який є від природи солодким, щоб задовільнити свою тягу до солодощів. Фрукти є низькокалорійними й містять резистентний крохмаль, який допомагають насититися, не підвищуючи рівень цукру в крові. Чим зеленіший банан, тим більше в ньому міститься резистентного крохмалю.



Банани є поживними та корисними / Фото Pexels

Банани чудово підходять для відновлення після тренувань. У їхньому складі є магній та калій – електроліти, яких потребують всі спортсмени для покращення стану після інтенсивного тренування. А ще калій – це мінерал, який необхідний для нормальної роботи серця.

Часто люди не отримують калію в достатній кількості, тож щоденне вживання бананів – чудовий спосіб уникнути дефіциту. Магній теж відіграє важливу роль в нормальній роботі серцево-судинної системи.

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Окрім того, банани корисно їсти ще й перед самим тренуванням, оскільки в них міститься багато вуглеводів, які є основним "паливом" для організму. До них входить фруктоза, глюкоза та сахароза, які легко засвоюються й дають швидкий заряд енергії. Щоб поповнити цей запас та підтримати організм в чудовій формі, банан можна з’їсти за 30 хвилин чи за годину до тренування.

Також кажуть, що банан здатен позитивно вплинути на настрій. У фрукті міститься триптофан, який організм перетворює на серотонін та мелатонін. Серотонін називають "гормоном щастя", а мелатонін допомагає врегулювати режим сну.