Хлеб будет свежим долго: секреты долговременного хранения

Хлеб – это едва ли не основной продукт питания, который есть в доме каждого из нас. Чтобы он быстро не черствел и дольше хранился, эксперт рассказала лучший способ, который поможет хлебу оставаться свежим.

Специалист по пищевым отходам Софи Труман говорит, что лучше всего хранить хлеб в тканевых мешках. Если же поместить в мешочек картофелину, то она поможет сохранить влажность, которую хлеб теряет со временем.

Смотрите также Сыр в холодильнике будет стоять на 6 недель дольше: что для этого надо сделать

Свежий хлеб не стоит держать в герметичном пакете, поскольку он не сможет дышать. Сначала храните его в хлебнице, чтобы он остыл при комнатной температуре.

А вот нарезанный хлеб лучше всего хранить в холодильнике. Так он прослужит вам гораздо дольше и будет иметь больший срок годности. Еще один хороший способ сохранить хлеб свежим – заморозить его.



Нарезанный хлеб хорошо хранится в холодильнике / Фото Pexels

Для этого воспользуйтесь герметично закрытым пакетом. После того, как вы его разморозите, он восстановит свой вкус и будет свежим. Это можно сделать благодаря комнатной температуре или же поставить его ненадолго в микроволновку.

"Если хлеб сухой, вы можете смочить его корочку перед тем, как нарезать, сбрызнуть водой или промокнуть влажной тканью в течение нескольких минут", – отметила эксперт.

Для определенной хрусткости хлеб можно поставить в духовку. Таким образом вы получите гренки, которые прекрасно подходят для бутербродов или сэндвичей.