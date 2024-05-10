Плесень является ароматной добавкой к некоторым видам сыров, впрочем для большинства сыров она появляется из-за неправильного хранения. Чаще всего сыр хранят в дверце холодильника или на верхней полке, но порой этого недостаточно для защиты от зеленых спор.

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Эксперт Брайони Мэй-Уильямс рассказала несколько лучших методов, которые способны сохранить свежесть сыров твердой и мягкой структуры. Вместо того, чтобы держать сыры в пищевой пленке или пакете, она советует использовать кубики льда, уксус или рассол.

Продлить срок хранения сыров чеддер, эдам и гауда можно благодаря белому уксусу. Вам надо смочить в уксусе кусочек хлеба и положить его в пакет вместе с сыром. Уксус – это мягкая кислота, которая может убить 82% плесени, поэтому его часто используют в бытовых целях. Такое соседство не повлияет на вкус, но продлит жизнь сыра еще на 6 недель.



Сыр можно хранить гораздо дольше / Фото Pexels

Также попробуйте держать сыр в контейнере с кубиками сахара. Достаточно будет всего лишь двух кусочков. Сахар будет поглощать лишнюю влагу, а это предотвратит его порчу.

Для того, чтобы фета хранилась долго експертка советует держать ее в рассоле. Что интересно, держать сыр стоит не в упаковке, в которой он продается, а в стерилизованной банке. Для рассола смешайте 2 чайные ложки соли с холодной водой.

Когда соль растворится, влейте раствор в банку с фетой так, чтобы он полностью покрывал сыр. Таким образом фета продержится свежей на 3 недели дольше.