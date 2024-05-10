Эти мушки крошечные и могут казаться безобидными, однако эти насекомые садятся на фрукты, поэтому это не совсем гигиенично. Эксперт Крис Хаттон рассказал, как от них избавиться на кухне с помощью интересного метода.
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Как избавиться от плодовых мушек
Вместо агрессивных и едких химикатов он советует использовать обычные предметы домашнего обихода: яблочный уксус, средство для мытья посуды, пиво и вино.
Сделайте для плодовых мушек самодельную ловушку с яблочным уксусом и моющим средством. Запах уксуса их привлечет, а моющее средство не позволит вылететь из ловушки.
Для этого смешайте стакан яблочного уксуса с моющим средством и перелейте в емкость с узким отверстием и широким дном. Оставьте эту емкость возле фруктов и овощей и сразу заметите, как все мушки переберутся в бутылку.
Также избавиться от насекомых поможет пивная или винная ловушка. Эти напитки привлекают плодовых мух так же, как яблочный уксус. Наполните пивом или вином тарелку, или бокал, накройте пищевой пленкой и проткните маленькие отверстия зубочисткой в верхней части.
Эксперт рассказал, что причина плодовых мушек не всегда может быть во фруктах и овощах на кухне. Плодовые мушки процветают на грибках комнатных растений, поэтому проверьте, не подливаете ли вы порой горшки большим количеством воды. Как только почва будет сухой, то грибок сам погибнет.
А вот такое комнатное растение, как венерина мухоловка способна естественным способом избавляться от плодовых мух, поскольку питается ими.