Пліснява є ароматною добавкою до деяких видів сирів, втім для на більшості сирів вона з’являється через неправильне зберігання. Найчастіше сир зберігають у дверцях холодильника чи на верхній поличці, але часом цього недостатньо для захисту від зелених спор.

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Експертка Брайоні Мей-Вільямс розповіла кілька найкращих методів, які здатні зберегти свіжість сирів твердої та м’якої структури. Замість того, щоб тримати сири в харчовій плівці чи пакеті, вона радить використовувати кубики льоду, оцет або розсіл.

Продовжити термін зберігання сирів чеддер, едам та гауда можна завдяки білому оцту. Вам треба змочити в оцті шматочок хліба та покласти його в пакет разом з сиром. Оцет – це м’яка кислота, яка може вбити 82% плісняви, тому його часто використовують в побутових цілях. Таке сусідство не вплине на смак, але продовжить життя сиру ще на 6 тижнів.



Сир можна зберігати набагато довше / Фото Pexels

Також спробуйте тримати сир в контейнері з кубиками цукру. Достатньо буде всього лише двох шматочків. Цукор буде поглинати зайву вологу, а це запобігатиме його псуванню.

Для того, щоб фета зберігалася довго експертка радить тримати її в розсолі. Що цікаво, тримати сир варто не в упаковці, в якій він продається, а в стерилізованій банці. Для розсолу змішайте 2 чайні ложки солі з холодною водою.

Коли сіль розчиниться, влийте розчин у банку з фетою так, щоб він повністю покривав сир. Таким чином фета протримається свіжою на 3 тижні довше.