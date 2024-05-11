Хліб буде свіжим довго: секрети довготривалого зберігання

Хліб – це чи не основний продукт харчування, який є в оселі кожного з нас. Щоб він швидко не черствів та довше зберігався, експертка розповіла найкращий спосіб, який допоможе хлібу залишатися свіжим.

Фахівчиня з харчових відходів Софі Труман каже, що найкраще зберігати хліб у тканинних мішках. Якщо ж помістити в мішечок картоплину, то вона допоможе зберегти вологість, яку хліб втрачає з часом.

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Свіжий хліб не варто тримати в герметичному пакеті, оскільки він не зможе дихати. Спочатку зберігайте його у хлібниці, щоб він охолов при кімнатній температурі.

А от нарізаний хліб найкраще зберігати в холодильнику. Так він прослужить вам набагато довше та матиме більший термін придатності. Ще один гарний спосіб зберегти хліб свіжим – заморозити його.



Нарізаний хліб добре зберігається в холодильнику / Фото Pexels

Для цього скористайтеся герметично закритим пакетом. Після того, як ви його розморозите, він відновить свій смак та буде свіжим. Це можна зробити завдяки кімнатній температурі або ж поставити його ненадовго в мікрохвильовку.

"Якщо хліб сухий, ви можете змочити його скоринку перед тим, як нарізати, збризнути водою чи промокнути вологою тканиною протягом декількох хвилин", – зазначила експертка.

Для певної хрусткості хліб також можна поставити в духовку. Таким чином ви отримаєте грінки, які чудово підходять для бутербродів чи сендвічів.