Можно ли использовать алюминиевую фольгу повторно: ответ удивит

Если вы когда-то снимали лист алюминиевой фольги с противня, разглаживали его и откладывали его, чтобы использовать еще раз – вы не единственный. Но действительно ли можно так делать?

Казалось бы, повторное использование алюминиевой фольги – это экономно и экологично, но перед тем, как класть на фольгу новые продукты, сначала нужно убедиться, что это безопасно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Можно ли повторно использовать алюминиевую фольгу?

Большинство экспертов сходятся на том, что повторное использование фольги для приготовления пищи вполне безопасно, если она осталась в удовлетворительном состоянии после первого использования. Если фольга чистая, и на ней не осталось остатков пищи, ее вполне можно использовать снова и снова.

Делать это можно даже в случае, если вы заметили, что некоторые ее части изменили цвет или стали темнее. Эти изменения безвредны и не будут иметь негативного влияния на пищу, которую вы готовите.



Алюминиевую фольгу можно использовать снова / Фото Pexels

То же касается и одноразовых алюминиевых контейнеров для запекания – чтобы сохранить их и минимизировать попадание алюминия в пищу, вы можете поместить слой пергаментной бумаги между вашим блюдом и алюминием.

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Как почистить алюминиевую фольгу?

Хотите повторно использовать алюминиевую фольгу, что уже немного загрязнилась? К счастью, отмыть ее достаточно просто – для этого нужно только воспользоваться мылом. Вымойте ее, как обычную посуду, с использованием моющего средства и воды. Так же губкой можно почистить и алюминиевые контейнеры. Впрочем, если загрязнения на фольге небольшие, ее даже не нужно мыть – можно просто использовать повторно!

Но, к сожалению, пользоваться одним куском фольги вечно все же не получится – если она порвалась или сильно загрязнилась, от нее все же стоит избавиться. Также алюминиевый противень нужно заменять, если оно уже не держит форму или начинает подрумяниваться в духовке.