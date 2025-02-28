Чи можна використовувати алюмінієву фольгу повторно: відповідь здивує
- Повторне використання алюмінієвої фольги безпечне, якщо вона залишилася чистою без залишків їжі після першого використання.
- Алюмінієву фольгу можна мити та використовувати знову, але якщо вона порвалася чи сильно забруднилася, її варто викинути.
Якщо ви колись знімали аркуш алюмінієвої фольги з дека, розгладжували його та відкладали його, аби використати ще раз – ви не єдині. Та чи справді можна так робити?
Здавалося б, повторне використання алюмінієвої фольги – це економно та екологічно, але перед тим, як класти на фольгу нові продукти, спершу потрібно переконатися, що це безпечно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Чи можна повторно використовувати алюмінієву фольгу?
Більшість експертів сходяться на тому, що повторне використання фольги для приготування їжі цілком безпечне, якщо вона залишилася у задовільному стані після першого використання. Якщо фольга чиста, і на ній не залишилося залишків їжі, її цілком можна використовувати знову і знову.
Робити це можна навіть у випадку, якщо ви помітили, що деякі її частини змінили колір чи стали темнішими. Ці зміни нешкідливі та не матимуть негативного впливу на їжу, яку ви готуєте.
Алюмінієву фольгу можна використовувати знову / Фото Pexels
Те саме стосується й одноразових алюмінієвих контейнерів для запікання – щоб зберегти їх та мінімізувати потрапляння алюмінію в їжу, ви можете помістити шар пергаментного паперу між вашою стравою та алюмінієм.
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Як почистити алюмінієву фольгу?
Хочете повторно використати алюмінієву фольгу, що вже трохи забруднилася? На щастя, відмити її досить просто – для цього потрібно тільки скористатися милом. Вимийте її, як звичайний посуд, з використанням мийного засобу та води. Так само губкою можна почистити й алюмінієві контейнери. Втім, якщо забруднення на фользі невеликі, її навіть не потрібно мити – можна просто використовувати повторно!
Та, на жаль, користуватися одним шматком фольги вічно все ж не вийде – якщо вона порвалася чи сильно забруднилася, її все ж варто позбутися. Також алюмінієве деко потрібно замінювати, якщо воно вже не тримає форму чи починає підрум'янюватися в духовці.