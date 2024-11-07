Как продлить жизнь букета роз: ценные советы от флориста

Все женщины любят букеты роз, однако как все цветы, они имеют свойство опадать и терять красивый вид. Впрочем жизнь розам можно продлить благодаря нескольким простым манипуляциям, которые можно легко повторить.

Базовые секреты будут способствовать тому, чтобы цветы сохраняли свежесть и смогли простоять в вазе как можно дольше, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм флориста Елены Петровой.

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Основные советы по уходу за розами

Она отметила, что стоит помнить первое правило после того, как цветы окажутся в доме – розы нужно поставить в большую и высокую вазу. Эксперт говорит, что стоит следить за тем, чтобы стебли постоянно находились в холодной воде.

Оказывается, что чем выше ваза с холодной водой – тем лучше. После каждого раза, как меняете воду, необходимо делать свежий срез стебля. Цветы будут хорошо храниться тогда, когда будут стоять в месте, где будет меньше тепла.

Некоторые даже добавляет в вазу немного хлорки. Это делается в том случае, если бутоны начинают опадать и вянуть. Но лучше хлорку добавлять в холодную воду в ванной и замочить в растворе цветы на несколько часов.



Розы будут долго стоять, если за ними правильно ухаживать / Фото Pexels

Общие советы для того, чтобы цветы долго стояли в вазе

Перед тем, как поставить цветы в вазу, надо оборвать все листочки, которые должны быть в воде. Благодаря этому вы убережете розы от быстрого гниения.

Стебель цветка нужно резать наискосок и держать его под проточной водой. Подрезать розы стоит каждый день, поскольку если они будут доставать дна вазы, то могут вообще не поглощать раствор и быстро завянут. Вода в вазе должна быть холодной, даже осенью или зимой. Менять воду нужно ежедневно, а стебли промывать под проточной водой.

Для того, чтобы быть уверенными в том, что цветы простоят долго, приобретите химию в любом цветочном магазине. Можно использовать и добавки, как найдутся у вас дома – это сахар, ложка уксуса, таблетку аспирина, водка или капля отбеливателя.