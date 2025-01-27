Неправильное хранение чеснока может привести к тому, что корнеплод очень быстро испортится. Зато существует способ хранения, который убережет ваш чеснок от плесени и гниения, сообщает 24 Канал.

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Как правильно хранить чеснок?

Многие просто кладут головки чеснока в холодильник, надеясь, что это поможет хранить его дольше. Впрочем, профессионалы советуют отказаться от этой идеи, ведь холодильник – не лучшая среда для продукта.

Для чеснока нужно прохладное сухое место, но холодильник не подходит – этот продукт должен храниться при более высокой температуре, и в месте, где нет повышенной влажности. Кроме того, помешать хорошему хранению продукта может также и свет, что есть в холодильнике.



Чеснок нужно хранить на полке / Фото Pexels

Но хранить чеснок в ящике также не годится – корнеплода нужно обеспечить поток воздуха. Таким образом полка, расположена как можно дальше от солнечного света, станет идеальным местом для длительного хранения чеснока. Учитывайте также, что если положить его в холодильник, продукт может не только прорасти, но и начать горчить.

Но если вам нужно сохранить большое количество чеснока на длительное время – до года, тогда его можно заморозить. Чтобы заморозить целые зубчики, их нужно очистить от кожуры и положить на противень. Сперва дайте им подморозиться, а потом переложите в герметичный пакет.

А вот измельченный чеснок можно заморозить в формочках для льда, залив небольшим количеством воды. Так вы сможете добавлять его порционно к различным блюдам во время приготовления пищи.