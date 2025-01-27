Неправильне зберігання часнику може призвести до того, що коренеплід дуже швидко зіпсується. Натомість існує спосіб зберігання, який вбереже ваш часник від плісняви та гниття, повідомляє 24 Канал.

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Як правильно зберігати часник?

Чимало людей просто кладуть головки часнику у холодильник, сподіваючись, що це допоможе зберігати його довше. Втім, професіонали радять відмовитися від цієї ідеї, адже холодильник – не найкраще середовище для продукту.

Для часнику потрібне прохолодне сухе місце, але холодильник не підходить – цей продукт має зберігатися за вищої температури, і в місці, де немає підвищеної вологості. Окрім того, завадити хорошому зберіганню продукту може також і світло, що є у холодильнику.



Часник потрібно зберігати на полиці / Фото Pexels

Та зберігати часник у шухляді також не годиться – коренеплоду потрібно забезпечити потік повітря. Таким чином полиця, розташована якомога далі від сонячного світла, стане ідеальним місцем для тривалого зберігання часнику. Зважайте також, що якщо покласти його в холодильник, продукт може не тільки прорости, але й почати гірчити.

Але якщо вам потрібно зберегти велику кількість часнику на тривалий час – до року, тоді його можна заморозити. Щоб заморозити цілі зубчики, їх потрібно очистити від шкірки та покласти на деко. Спершу дайте їм підморозитися, а тоді перекладіть у герметичний пакет.

А ось подрібнений часник можна заморозити у формочках для льоду, заливши невеликою кількістю води. Так ви зможете додавати його порційно до різних страв під час приготування їжі.