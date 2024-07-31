Дыня не испортится, если знать, как ее правильно хранить: полезные лайфхаки от специалистов

Сейчас как раз сезон дынь, поэтому приобретя ее, почему-то все стараются ее как можно скорее съесть, чтобы она не испортилась. Впрочем специалисты говорят, что дыня может долго оставаться вкусной и свежей, если знать, как ее правильно хранить.

Шеф-повар Николя Бура рассказал, что свежую дыню не стоит хранить в холодильнике, пока она полностью не созреет. Определить время потребления достаточно просто – плод должен иметь ярко выраженный запах дыни. Если его нет, то еще надо дать некоторое время на созревание.

Читайте также Всегда будете выбирать самый сладкий: главные советы в выборе арбуза

Как правильно хранить дыню

В теплую и солнечную погоду для созревания дыни понадобится 3 дня. После того, как вы ее разрежете – переместите в герметичный контейнер и храните в холодильнике. Это важно сделать, чтобы замедлить рост бактерий и уберечь плод от порчи.

Хранить дыню надо отдельно от всех других фруктов. Съесть плод надо не позднее, чем через 2 дня, иначе дыня начнет портиться, будет иметь очень сладкий запах и станет неприятной на ощупь.



Лучшие советы по хранению дыни / Фото Pexels

Нарезанную кубиками дыню можно даже заморозить. Для этого кусочки поставьте на пергамент и поставьте в морозилку. После того, как они замерзнут – переложите в герметичный контейнер. Замороженная дыня после размораживания будет иметь немного более мягкую текстуру.

Если дыня имеет кисловатый запах, скользкую текстуру и изменение цвета – она уже не пригодна к употреблению, поэтому плод лучше выбросить. Чтобы дыня лучше хранилась в холодильнике – добавьте к ней сок лимона или лайма.