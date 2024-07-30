Вы уже, вероятно, знаете некоторые способы искать хороший арбуз среди десятков: взвесить его в руках, осмотреть, постучать – и даже после всех этих манипуляций все еще просто ошибиться. Поэтому Советы 24 делятся ценными секретами выбора лучшего арбуза.

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Как выбрать арбуз на огороде

Прежде всего, особенности выбора арбуза будут зависеть от того, или вы ищете спелый в поле, или выбираете из уже собранных в магазине. Если вы вышли к себе на огород, тогда прежде всего нужно обратить внимание на усики и листья.

Три усики, ближайшие к плоду арбуза, уже должны быть мертвыми. Еще один незаметный признак спелости, о которой знают не все – это изменение в восковом блеске на плоде. Арбуз, если он спелый, не должен быть ярким – его кожура будет несколько тусклой. Кроме того, обратите внимание на поднятые хребты, которые следуют за полосами на кожуре.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Конечно же, нужно посмотреть и на размер – арбуз, который созрел естественным путем, будет весить примерно 5 – 7 килограммов. Вы можете попробовать зацепить ногтем кожуру арбуза – она должна быть твердой.

Контрастный цвет арбуза, с очень темными и очень светлыми полосами также указывает на то, что он спелый и будет очень сладким.

Как выбрать арбуз в магазине

Опять же, здесь есть много факторов, к которым нужно присмотреться. Прежде всего, не покупайте очень большие плоды, ведь они могут содержать избыток удобрений и не будут самыми вкусными. Некоторые специалисты также советуют обращать внимание и на форму – вроде удлиненные арбузы водянистые, а круглые – более сладкие.



Арбуз нужно внимательно выбирать / Фото Pexels

Первое, на что нужно посмотреть, чтобы понять, что арбуз действительно спелый – это пятно от земли. Оно должно быть желтым и располагаться на нижней стороне плода, где он контактировал с землей. А с весом провести тест также достаточно просто: стоит выбрать тот арбуз, который кажется слишком тяжелым для своего размера, ведь это означает, что внутри достаточно много воды. Впрочем, так вы можете также встретить перезревший арбуз, поэтому здесь нужно быть осторожными.

Когда вы стучите по арбузу, у спелого плода вы услышите легкий металлический звук. Также посмотрите на "пчелиную паутинку" – если ее хорошо видно и она четкая, это свидетельствует о том, что арбуз сладкий.

Если есть возможность, можно провести еще один тест с водой – спелый плод не должен тонуть.

Когда покупать арбузы в Украине?

Конечно, нужно учитывать то, что разные сорта имеют разное время созревания. И все же считается, что лучшее время для покупки арбузов – это конец лета и осень. Если вы хотите купить украинский арбуз, выращенный естественным способом, тогда вам вряд ли удастся найти его раньше, чем во второй половине августа.

А те же арбузы, что продают в первой половине июля, скорее всего, тепличные и перенасыщенные красителями и нитратами.