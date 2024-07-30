Ви вже, певно, знаєте деякі способи шукати хороший кавун серед десятків: зважити його в руках, оглянути, постукати – та навіть після всіх цих маніпуляцій все ще просто помилитися. Тож Поради 24 діляться цінними секретами вибору найкращого кавуна.

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Як обрати кавун на городі

Перш за все, особливості вибору кавуна будуть залежати від того, чи ви шукаєте стиглий в полі, чи обираєте з уже зібраних в магазині. Якщо ви вийшли до себе на город, тоді перш за все потрібно звернути увагу на вусики та листя.

Три вусики, найближчі до плоду кавуна, вже мають бути мертвими. Ще одна непомітна ознака стиглості, про яку знають не всі – це зміна у восковому блиску на плоді. Кавун, якщо він стиглий, не має бути яскравим – його шкірка буде дещо тьмяною. Окрім того, зверніть увагу на підняті хребти, які слідують за смугами на шкірці.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Звісно ж, потрібно подивитися й на розмір – кавун, який достигнув природним шляхом, буде важити приблизно 5 – 7 кілограмів. Ви можете спробувати зачепити нігтем шкірку кавуна – вона має бути твердою.

Контрастний колір кавуна, з дуже темними й дуже світлими смугами також вказує на те, що він стиглий і буде дуже солодким.

Як обрати кавун в магазині

Знову ж таки, тут є багато факторів, до яких потрібно придивитися. Перш за все, не купуйте дуже великі плоди, адже вони можуть містити надлишок добрив та не будуть найсмачнішими. Деякі фахівці також радять звертати увагу й на форму – начебто видовжені кавуни водянисті, а круглі – більш солодкі.



Кавун потрібно уважно обирати / Фото Pexels

Перше, на що потрібно подивитися, аби зрозуміти, що кавун справді стиглий – це пляма від землі. Вона має бути жовтою і розташовуватися на нижній стороні плода, де він контактував із землею. А з вагою провести тест також досить просто: варто обрати той кавун, який здається надто важким для свого розміру, адже це означає, що всередині досить багато води. Втім, так ви можете також натрапити на перезрілий кавун, тож тут потрібно бути обережними.

Коли ви стукаєте по кавуну, у стиглого плода ви почуєте легкий металевий звук. Також подивіться на "бджолину павутинку" – якщо її добре видно і вона чітка, це свідчить про те, що кавун солодкий.

Якщо є можливість, можна провести ще один тест з водою – стиглий плід не має тонути.

Коли купувати кавуни в Україні?

Звісно, потрібно зважати на те, що різні сорти мають різний час достигання. Та все ж вважається, що найкращий час для покупки кавунів – це кінець літа та осінь. Якщо ви хочете купити український кавун, вирощений природним способом, тоді вам навряд чи вдасться знайти його раніше, ніж у другій половині серпня.

А ті ж кавуни, що продають у першій половині липня, скоріш за все, тепличні та перенасичені барвниками та нітратами.