Диня не зіпсується, якщо знати, як її правильно зберігати: корисні лайфхаки від фахівців

Зараз саме сезон динь, тому придбавши її, чомусь всі стараються її якомога швидше з’їсти, щоб вона не зіпсувалася. Втім фахівці кажуть, що диня може довго залишатися смачною та свіжою, якщо знати, як її правильно зберігати.

Шеф-кухар Ніколя Бура розповів, що свіжу диню не варто зберігати в холодильнику, поки вона повністю не дозріє. Визначити час споживання досить просто – плід має мати яскраво виражений запах дині. Якщо його немає, то ще треба дати деякий час на дозрівання.

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Як правильно зберігати диню

У теплу та сонячну погоду для дозрівання дині знадобиться 3 дні. Після того, як ви її розріжете – перемістіть в герметичний контейнер та зберігайте в холодильнику. Це важливо зробити, аби сповільнити ріст бактерій та вберегти плід від псування.

Зберігати диню треба окремо від всіх інших фруктів. З’їсти плід треба не пізніше, ніж через 2 дні, інакше диня почне псуватися, матиме дуже солодкий запах та стане неприємною на дотик.



Найкращі поради щодо зберігання дині / Фото Pexels

Нарізану кубиками диню можна навіть заморозити. Для цього шматочки поставте на пергамент та поставте у морозилку. Після того, як вони замерзнуть – перекладіть в герметичний контейнер. Заморожена диня після розмороження матиме трохи м’якшу текстуру.

Якщо диня має кислуватий запах, слизьку текстуру та зміну кольору – вона вже не придатна до вживання, тому плід краще викинути. Щоб диня краще зберігалася у холодильнику – додайте до неї сік лимона чи лайма.