Шеф-кухар Ніколя Бура розповів, що свіжу диню не варто зберігати в холодильнику, поки вона повністю не дозріє. Визначити час споживання досить просто – плід має мати яскраво виражений запах дині. Якщо його немає, то ще треба дати деякий час на дозрівання.

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Як правильно зберігати диню

У теплу та сонячну погоду для дозрівання дині знадобиться 3 дні. Після того, як ви її розріжете – перемістіть в герметичний контейнер та зберігайте в холодильнику. Це важливо зробити, аби сповільнити ріст бактерій та вберегти плід від псування.

Зберігати диню треба окремо від всіх інших фруктів. З’їсти плід треба не пізніше, ніж через 2 дні, інакше диня почне псуватися, матиме дуже солодкий запах та стане неприємною на дотик.



Найкращі поради щодо зберігання дині / Фото Pexels

Нарізану кубиками диню можна навіть заморозити. Для цього шматочки поставте на пергамент та поставте у морозилку. Після того, як вони замерзнуть – перекладіть в герметичний контейнер. Заморожена диня після розмороження матиме трохи м’якшу текстуру.

Якщо диня має кислуватий запах, слизьку текстуру та зміну кольору – вона вже не придатна до вживання, тому плід краще викинути. Щоб диня краще зберігалася у холодильнику – додайте до неї сік лимона чи лайма.