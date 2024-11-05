Будут стоять весь год: как правильно хранить грецкие орехи

Многие люди обожают грецкие орехи, однако при длительном хранении они обладают способностью запревать, поэтому становятся непригодными к употреблению и ссыхаются. Чтобы этого не произошло, стоит воспользоваться несколькими действенными советами.

Из-за того, что в орехах высокое содержание жира, они становятся более чувствительными к влажности и тепла, поэтому быстрее начинают портиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sante +.

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Как правильно хранить орехи

Чтобы орехи долго стояли, их следует хранить в прохладном и сухом месте, подальше от света. Они хорошо хранятся в герметичном контейнере или хлопчатобумажном мешочке.

Эксперты определили 3 лучшие места для хранения орехов – это комнатная температура, холодильник или морозильная камера. Рассмотрим каждый вариант.

Хранение при комнатной температуре

Лущеные грецкие орехи надо хранить в герметичном контейнере, который защитит ядра от воздуха и влаги, поэтому они не будут преждевременно портиться. Некоторые добавляют в банку лавровый лист, который действует как репеллент от жучков и насекомых и уберегает от плесени. Контейнер с орехами надо держать подальше от тепла и влаги, чтобы сохранить вкус. Впрочем такой метод хранения эффективен на несколько недель.



Советы для хранения орехов / Фото Pexels

Хранение в холодильнике

Орехи можно хранить в холодильнике, чтобы замедлить процесс окисления. Очищенные орехи просто поставьте в контейнер, чтобы они не впитывали запахи других продуктов. В холодильнике орехи могут стоять 3 месяца.

Хранение в морозильной камере

Орехи нужно поставить в герметичный пакет для замораживания или разделить в несколько небольших пакетов и поставить в морозилку. Таким образом орехи могут храниться весь год.

Как понять, что орехи несвежие

Если орех на вкус горький, то его лучше не есть. Запах должен быть ореховый, а если пахнет горьким маслом, то это означает, что он уже испортился. Непригодными к употреблению являются орехи темно-коричневого цвета. Признаком порчи является мягкий орех и наличие плесени.