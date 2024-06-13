В холодильнике или кладовке: где хранить кабачки и баклажаны, чтобы они оставались хрустящими

Лето – это идеальная пора для того, чтобы добавлять в рацион больше свежих овощей и фруктов. И кабачки и баклажаны – это те сезонные продукты, которые должны быть на тарелке у каждого.

К сожалению, свежие овощи не могут храниться слишком долго, поэтому их нужно есть как можно скорее после покупки или сбора. И все же правильное хранение может продлить время, когда они остаются хрустящими и свежими. Porady 24 выяснили, как именно нужно хранить эти плоды.

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Как правильно хранить кабачки

Прежде всего для того, чтобы кабачки хорошо хранились, вам нужно выбрать лучшие плоды в магазине. Обратите внимание на те, которые имеют толстую и плотную кожуру и мелкие семена. А вот молодые кабачки будут храниться совсем недолго.

Для хранения кабачков нужно отрегулировать влажность – от 80 до 85%, а также температура не должна превышать 5 градусов. Не допускайте, чтобы кабачки лежали совсем рядом друг с другом, а также, чтобы они касались других овощей или фруктов. Рядом можно положить только те плоды, которые в одном семействе с кабачками – например, тыквы.

В холодильнике кабачки будут храниться около двух недель, а дальше неизбежно начнется процесс гниения из-за слишком большой влажности. Но самый простой способ хранения – это замораживание. Овощ отлично его перенесет и сохранит все свои питательные и вкусовые качества.

Так плод может храниться хоть целый год.



Кабачки можно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Как хранить баклажаны дома

Здесь правила подобны тем, что касаются и кабачков. Повышенная влажность и температура. превышающая 5 градусов может привести к появлению на плодах серой гнили. А для того, чтобы сохранить баклажаны свежими, вам нужно протереть их сухой тряпкой и поместить в темный подвал, где температура будет от 0 до 2 градусов.

– мыть баклажаны перед хранением нельзя.

Не стоит также допускать попадания на них прямых солнечных лучей, ведь овощи начнут портиться. Хранить их можно в открытом полиэтиленовом пакете в холодильнике.

Если же вы храните овощи в ящике, эксперты рекомендуют пересыпать их речным песком, ведь это поможет задерживать влагу.

Если же вы хотите заморозить баклажаны для более длительного хранения, предварительно их нужно бланшировать в течение нескольких минут в кипятке – так они сохранят структуру после разморозки.