В холодильнику чи коморі: де зберігати кабачки й баклажани, щоб вони залишалися хрусткими

Літо – це ідеальна пора для того, щоб додавати до раціону більше свіжих овочів та фруктів. І кабачки та баклажани – це ті сезонні продукти, які мають бути на тарілці у кожного.

На жаль, свіжі овочі не можуть зберігатися надто довго, тож їх потрібно їсти якомога швидше після покупки чи збору. Та все ж правильне зберігання може продовжити час, коли вони залишаються хрусткими та свіжими. Поради 24 з'ясували, як саме потрібно зберігати ці плоди.

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Як правильно зберігати кабачки

Перш за все для того, щоб кабачки добре зберігалися, вам потрібно обрати найкращі плоди в магазині. Зверніть увагу на ті, які мають товсту та щільну шкірку та дрібне насіння. А ось молоді кабачки будуть зберігатися зовсім недовго.

Для зберігання кабачків потрібно відрегулювати вологість – від 80 до 85%, а також температура не має перевищувати 5 градусів. Не допускайте, щоб кабачки лежали зовсім поряд одне з одним, а також, щоб вони торкалися інших овочів чи фруктів. Поряд можна покласти тільки ті плоди, які в одному сімействі з кабачками – наприклад, гарбузи.

В холодильнику кабачки будуть зберігатися близько двох тижнів, а далі неминуче почнеться процес гниття через надто велику вологість. Та найпростіший спосіб зберігання – це заморожування. Овоч відмінно його перенесе та збереже всі свої поживні та смакові якості.

Так плід може зберігатися хоч цілий рік.



Кабачки можна зберігати у холодильнику / Фото Pexels

Як зберігати баклажани вдома

Тут правила подібні до тих, що стосуються і кабачків. Підвищена вологість та температура. що перевищує 5 градусів може призвести до появи на плодах сірої гнилі. А для того, щоб зберегти баклажани свіжими, вам потрібно протерти їх сухою ганчіркою та помістити у темний підвал, де температура буде від 0 до 2 градусів.

– мити баклажани перед зберіганням не можна.

Не варто також допускати потрапляння на них прямих сонячних променів, адже овочі почнуть псуватися. Зберігати їх можна у відкритому поліетиленовому пакеті в холодильнику.

Якщо ж ви зберігаєте овочі у ящику, експерти рекомендують пересипати їх річковим піском, адже це допоможе затримувати вологу.

Якщо ж ви хочете заморозити баклажани для довшого зберігання, попередньо їх потрібно бланшувати протягом кількох хвилин в окропі – так вони збережуть структуру після розмороження.