Готовимся к зиме: что сделать, чтобы картофель не прорастал в погребе

Уже скоро начнется сезон выкапывания картофеля, поэтому важно знать, как правильно его хранить в погребе, чтобы он не пророс. Такой картофель подходит для посадки в теплое время года, а вот зимой этот картофель является сладким и не слишком вкусным.

Для того, чтобы картофель быстрее времени не прорастал в погребе надо правильно его хранить. В кладовке надо всего лишь создать необходимые условия.

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Чтобы картофель хорошо хранился, нужно поддерживать постоянный температурный режим в пределах 2 – 3 градусов тепла. Как только увидите на картофеле ростки – обрывайте их. Некоторые эксперты говорят, что в ящик с картошкой надо поставить несколько лимонов. Разрезать не надо, а лишь сделайте несколько проколов.

Для понимания ситуации, на 100 килограммов картофеля нужен один большой лимон, который будет препятствовать прорастанию корнеплодов. Вместо лимонов можно поставить несколько кислых яблок.



Научитесь правильно хранить картофель в погребе / Фото Pexels

А еще продлить срок хранения картофеля можно с помощью листьев папоротника или красной рябины. Их надо положить в мешки или ящики на дно, а сверху засыпать картофелем. В этих растениях содержатся фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

Важно хранить картофель отдельно от других культур. Исключением может только быть свекла или редька. Этим овощам для сохранения вкуса нужна влага, которую они будут впитывать, защищая картофель от прорастания и загнивания.