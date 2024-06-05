Лето – это именно то время, когда нужно насладиться большим количеством разнообразных фруктов и ягод. Но иногда случается так, что мы даже не успеваем съесть все, и за несколько дней продукты начинают портиться. И все дело в неправильном хранении.

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Как правильно хранить клубнику

Сразу же после того, как вы купили ягоды, их нужно быстро перебрать и выбросить испорченные – даже если на них только начинает появляться примятость. В таком случае вы можете обрезать плохие части и съесть оставшуюся клубнику. Но хранить такую клубнику с остальной нельзя, ведь плесень непременно перейдет на все ягоды рядом.

Клубника в вашем холодильнике обязательно должна храниться сухой. Мыть ее не нужно заранее – делайте это непосредственно перед употреблением.

Но если вы уже помыли клубнику, ее нужно хорошо просушить, а на дно тары выложить бумажные полотенца. Кстати, тара также может повлиять на то, насколько долго и хорошо будет храниться клубника. В идеале стоит выбрать емкость из твердого картона, что будет содержать дырочки для вентиляции. Подойдет и пластиковая, но отверстия для воздуха должны быть обязательно.

Ежедневно вам нужно проверять ягоды на испорченность и выбрасывать ягоды, на которых появилась плесень.



Клубнику нужно хранить в правильной таре / Фото Pexels

Раствор из белого уксуса

Есть один способ, который может продлить срок хранения клубники. Вы можете погрузить ее в раствор белого винного уксуса и воды в пропорции 1:3. Уксус – это то вещество, которое помогает замедлить появление плесени. После того, как вы погрузите в раствор клубнику, вам нужно будет хорошо промыть ее через сито или дуршлаг. Не забудьте ее просушить перед тем, как положить в контейнер и в холодильник.

Впрочем, вы должны быть готовы к тому, что уксус влияет на вкус клубники и может уменьшить ее ароматность. И перед тем, как промывать в нем все ягоды, попробуйте этот метод на небольшом количестве клубники.

Еще один секрет длительного хранения – это плодоножка и листья. Обрывать их не стоит, ведь именно они мешают влаге проникнуть внутрь ягоды.

Как заморозить клубнику

Замораживание клубники – это еще один отличный способ хранить ее надолго. Хранить ее можно целой, порезанной или перетертой с сахаром. Но если вы хотите заморозить целую клубнику, перед этим ее нужно тщательно промыть и подождать, пока она высохнет. После этого переложите ягоды на доски или тарелки, застеленные пергаментом. После этого переместите клубнику в морозильную камеру.

После того, как ягоды станут твердыми, вы можете положить их в контейнер и поставить обратно в морозильную камеру. Кстати, когда вы будете размораживать ягоды, вам нужно положить их в холодильник по крайней мере на 6 часов – тогда она не превратится в кашу и сохранит форму.