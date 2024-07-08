Однако, чтобы достичь желаемого вкуса стоит знать, как правильно хранить кофе в домашних условиях. Ведь даже дорогие и качественные сорта могут потерять свои свойства, если не учесть базовые правила, пишет 24 Канал.

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Важно, что правила хранения распространяются на любой кофе: от зеленых зерен до уже готового молотого продукта. И сегодня с брендом Gemini разберемся, что может навредить кофе и как не допустить ошибок после открытия упаковки.

Что может навредить зеленому кофе

Зеленый кофе – это по сути сырье. Он сырой и не подготовлен к употреблению. Если же сварить на их основе напиток, он будет сильно горчить.

Впрочем, именно в таком виде кофе доставляют на склады производителей кофе. На этом этапе важно, чтобы зерна правильно хранились до момента обжарки.



Зеленые зерна нужно правильно хранить / Фото Pexels

Среди факторов в результате которых могут испортиться зеленые кофейные зерна:

Солнечные лучи. Влияние солнца – главный фактор, влияющий на свойства зеленого зерна.

Влияние солнца – главный фактор, влияющий на свойства зеленого зерна. Колебания температур. В идеале в помещении должно быть примерно 20 градусов, и эта температура не должна существенно меняться в течение суток.

В идеале в помещении должно быть примерно 20 градусов, и эта температура не должна существенно меняться в течение суток. Чрезмерная или недостаточная влажность. Если влажность зерна выше, чем влажность среды, оно начинает пересыхать. И наоборот – когда воздух очень влажный, зерно может впитать эту влажность.

При этом разные сорта кофе из разных уголков мира имеют разный уровень влажности. И создать индивидуальные условия хранения для каждого сорта практически невозможно, поэтому существуют некоторые общие правила хранения зеленого зерна. Они включают:

отсутствие сквозняков,

стабильную температуру,

влажность на уровне примерно 50%.

Что вредит обжаренному кофе в зернах

Кофе в зернах может храниться достаточно долго, если положить его в темное прохладное помещение с низким уровнем влажности. Но есть несколько факторов, которые могут негативно повлиять на качество и вкус обжаренного зернового кофе. Среди них:

кислород;

повышенная влажность

прямые солнечные лучи;

сильные запахи;

повышенная температура.

Поэтому для хранения зерен лучше всего использовать герметичный контейнер. Главное правило – он не должен пропускать солнечный свет, а крышка должна закручиваться очень плотно, ведь воздух, что будет проникать внутрь, начнет быстро окислять кофе. Это означает, что он будет терять свое первоначальные вкусовые и ароматические свойства.

К тому же при длительном окислении структура зерен становится более плотной, поэтому в напитке появляется неприятный кисловато-горьковатый привкус.



Кофе в зернах требует правильного хранения / Фото Pexels

Если в доме достаточно прохладно, то в кухонном шкафу банка с кофе может храниться долго (от 1 до 2 лет). Однако при этом потенциал вкуса будет не такой как у свежеобжаренного кофе.

Кстати, не стоит слушать советов, вроде хранения в холодильнике продлит жизнь кофе. Это – миф. Влажность в холодильнике чрезвычайно высокая, поэтому здесь зерна очень быстро потеряет и вкус, и аромат.

Но если вы уже приобрели большие запасы кофе и переживаете, что зерна могут потерять свои свойства, существует способ, который поможет сохранить его действительно надолго, и это – замораживание. Да, вам не послышалось, кофе действительно можно заморозить, но с соблюдением определенных правил.

Как заморозить кофе в зернах

Тем, кто стабильно покупает 200 – 250 граммовые пачки кофе, скорее всего, не приходилось задаваться вопросом о хранении кофе. Но если вы купили большую упаковку зерен или особо ценный кофе, который не хотите заваривать ежедневно, есть смысл задуматься над замораживанием.

Вот только заморозить можно только кофе в зернах, с молотым этот способ не сработает. Вот, как сделать это правильно:

обжаренное зерно должно несколько часов отдохнуть на воздухе;

поместите зерно в герметичную тару на 7 – 10 дней и поставить в сухое темное место;

расфасуйте зерно в пластиковые пакеты для вакуумирования или – в специальные медицинские пластиковые пробирки с крышкой. В идеале каждый пакет должен содержать столько зерна, сколько понадобится для приготовления 2 – 4 чашек кофе;

в пакет закачайте азот или аргон, которые замещают воздух и выкачайте газ, создавая стандартный вакуум. После этого можно упаковывать пакет.

поместить пакет нужно в морозилку со стабильной температурой ниже нуля. В идеале это должна быть глубокая заморозка, стандартно – -18 градусов.

В таких условиях кофе может сохранять свежесть до пяти лет, но только при условии, что температура остается стабильной, а упаковка не повреждена. Важно, что зерна не подвергаются повторной заморозке.

Как хранить молотый кофе

Срок хранения молотого кофе будет намного короче, чем кофе в зернах. И если открыть упаковку и оставить ее так, запах выветрится уже через несколько часов.

Однако, если вы приложите некоторые усилия, время хранения можно несколько продлить. Прежде всего, сразу же после того, как вы открыли упаковку молотого кофе или же смололи его самостоятельно, нужно пересыпать кофе в небольшую банку.



Молотый кофе не может храниться очень долго / Фото Pexels

На молотый кофе также очень сильно влияют солнечные лучи, поэтому поставить баночку нужно в закрытый темный шкаф.

Почему лучше покупать небольшие упаковки кофе?

Кофе может терять свои свойства достаточно быстро, если хранить его неправильно. Однако даже идеальное хранение не гарантирует его свежести надолго, ведь каждый вид кофе имеет свой срок годности:

Кофе в зернах – до двух месяцев после обжарки, в вакуумном пакете может храниться до 12 месяцев.

Молотый кофе начинает терять свой аромат очень быстро, поэтому лучше употребить его сразу же после помола, также он может год стоять в вакуумной упаковке.

Лучший способ насладиться по-настоящему ароматным напитком – это не запасаться кофе заранее, а покупать свежие порции, которые только недавно были обжарены. Так, пачки кофе на 200 граммов при ежедневном заваривании хватит для двух человек на неделю.

А купить кофе в разных упаковках можно в интернет-магазине Gemini. Украинский производитель кофе уже 28 лет улучшает качество нашего кофе: путешествует по странам в поисках лучших зерен, создает новые бленды, обжаривает и фасует так, чтобы каждая чашка кофе смаковала в совершенстве.