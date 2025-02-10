Простоит очень долго: правила хранения лука, которые знают единицы

Нередко бывает так, что лук начинает гнить и высыхать в больших объемах. Чтобы этого избежать, нужно его правильно хранить. Правила являются достаточно простыми и подойдут многим, поскольку процесс является совсем несложным.

Лучшим местом для хранения лука является холодное, сухое и хорошо проветриваемое место – гараж или подвал, пишет 24 Канал. Время от времени нужно проверять, нет ли порой мягких луковиц. Если такие нашлись – их надо выбросить, чтобы они не испортили другие овощи.

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Как правильно хранить лук

Лук нужно хранить в сетчатых мешках или деревянных ящиках. Очень важны отверстия в емкостях для хранения, чтобы циркулировал воздух. Также можно воспользоваться методом еще наших бабушек и хранить лук в колготках, завязав узел между каждой луковицей.

Холодильник – не лучшее место для хранения лука, поскольку там он быстро испортится от влажности и холода. Если же у вас есть несколько луковиц, тогда можете хранить их в холодильнике, но перед этим заверните в полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу и храните в герметичном контейнере.

Лук должен храниться в прохладном, сухом и темном месте, которое будет хорошо проветриваться. Лучшей температурой считается 7 – 13°C и влажность 60 – 70%.



Хранить лук просто и легко / Фото Pexels

Рядом с луком не стоит хранить картофель и другие корнеплоды, которые выделяют влагу, поскольку овощи начнут быстрее гнить. Выбирая лук в супермаркете, обращайте внимание на наличие плесени, вмятин или пятна. Поврежденный лук не будет долго стоять, поэтому выбирайте только цельные плоды. Качественный лук должен быть твердым.

Если держите лук на балконе – то прячьте его от света, поскольку от значительного пребывания под солнечными лучами он может прорасти. Чтобы предотвратить возможные болезни, измельчите мел в порошок и рассыпьте между луковицами. Мел создает щелочную среду, которая является неблагоприятной для многих микроорганизмов.