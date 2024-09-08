Вы могли это делать неправильно: как надо хранить оливковое масло

Многие из нас любят использовать оливковое масло в салаты. Оно продается в стеклянных или пластиковых бутылках, однако как же правильно его хранить дома? Попробуем в этом разобраться вместе.

Самая большая проблема заключается не в чем именно хранится оливковое масло, а в том, где именно вы его держите. Худшее, что вы можете сделать – это держать масло у газовой плиты или близко к окну.

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Если масло стоит на свету весь день, то окисляется, а это плохо влияет на его вкус. А вот у газовой плиты температура воздуха будет постоянно нестабильной, поэтому от этого ее вкус тоже будет намного другим.

Свет, кислород и тепло приведут к тому, что масло станет горьким и неприятным на вкус. Именно поэтому так много оливковых масел продаются в темном стекле, которое замедляет процесс окисления. Есть и исключения, когда масло продается в прозрачном пластике. Однако в таком случае вы можете его перелить самостоятельно в темное стекло, если такое есть дома.



Оливковое масло нельзя держать на свету / Фото Pexels

Лучше всего хранить масло в темном шкафу. Тщательно следите за его конечной датой потребления. Эксперты говорят, что через 18 месяцев оно теряет свой вкус и свойства.

В общем оливковое масло достаточно полезно. Оно имеет несколько специфический запах и вкус, однако содержит высокую дозу витамина Е и является полезным для кожи. Однако с осторожностью его следует принимать людям, которые имеют камни в желчном пузыре.