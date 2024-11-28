Овощи часто являются капризными в хранении – особенно, когда их нужно хранить даже не неделями, а месяцами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Comfy. И если вы хотите разобраться, что нужно сделать, чтобы ваш лук никогда не портился зимой.

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Почему лук портится?

Репчатый лук – это достаточно капризный в хранении продукты, ведь он очень чувствителен к температуре и уровню влажности. Если в месте, где вы держите запас лука, будет слишком тепло, тогда он может начать быстро прорастать. Если же в помещении влажно, он непременно загниет.

Слишком низкая температура для лука также губительна – он станет водянистым и прозрачным. Проблемы с хранением возникают даже тогда, когда вы храните его в контейнерах, где нет надлежащей вентиляции. Когда лук не имеет доступа к воздуху, влажность внутри емкости может повышаться, и это также в конце концов приведет к порче.



Лук нужно уметь хранить зимой / Фото Pexels

Как правильно хранить репчатый лук

Для того, чтобы ваш лук спокойно пролежал всю зиму и не испортился, вам нужно обеспечить для него правильные условия хранения. Лучшим местом станет прохладное, сухое и темное пространство с хорошей циркуляцией воздуха.

Хорошая вентиляция является ключевым моментом. Оптимальная температура для хранения лука – это от 7 до 13 градусов тепла. В квартире организовать такое достаточно сложно, поэтому лучше хранить лук на застекленном балконе или лоджии.

Емкость для хранения лука должна быть такая, чтобы не создавалось парникового эффекта – можно использовать деревянные или пластиковые ящики с зазорами для доступа воздуха, или овощные мешки-сетки с большими прорезанными вентиляционными отверстиями.

А вот небольшой запас лука, до нескольких килограммов, можно хранить в овощном ящике холодильника. Впрочем, не очень долго – в хорошем состоянии он будет держаться всего 2 – 3 недели, а после этого начнет портиться.