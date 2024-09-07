Чтобы не было моли и червей: как правильно хранить сухофрукты: как правильно хранить сухофрукты

Из свежих фруктов мы делаем сухофрукты на зиму для компотов или просто для перекуса. Сушеные фрукты наполнены витаминами и ценными микроэлементами. Впрочем, их надо правильно хранить, иначе в емкости заведется моль или даже черви.

Моль часто атакует продукты, крупы и даже сушеные фрукты, которые особенно любит. Она появляется из-за некачественной упаковки или ненадлежащих условий хранения.

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В темное время суток бабочки могут залететь в квартиру и оставить яйца на сушеных фруктах, если они герметично незакрыты. После того, как моль расплодится, все сухофрукты придется выбросить.

Как избежать заражения молью

Лучше всего хранить сушеные фрукты в герметичных контейнерах. Бумажные или картонные упаковки являются плохими, потому что не защитят сушеные фрукты от влаги и насекомых.

Хранить их надо в сухом, темном и прохладном месте. Лучше всего подходят темные шкафы или кладовая. Помните, что высокая влажность приведет к развитию грибков и плесени. Чтобы моль не развивалась, надо следить за температурой в помещении, где хранятся сухофрукты. Желательно, чтобы она была не выше +10-15°C.

Чтобы сушеные фрукты еще дольше хранились, попробуйте использовать морозильник. Можете поставить туда фрукты на несколько дней, чтобы убить потенциальные яйца насекомых. С такой же профилактической целью стоит просушить сухофрукты в духовом шкафу при температуре +60-80°C в течение 30 минут.



Сухофрукты должны быть герметично закрытыми / Фото Pexels

Перед тем, как выложить сушеные фрукты в герметичный сосуд, просмотрите нет ли случайно на них белых, или коричневых пятен или порошка, которые и могут свидетельствовать о присутствии моли. Иногда бывает и такое, что в сухофруктах могут завестись личинки, поэтому лучше придерживаться всех рекомендаций по их хранению.

Места хранения засушенных фруктов всегда должны быть чистыми. Чтобы быть уверенными в том, что вредители не появятся, вытирайте полки раствором из уксуса. Его надо смешать с водой в пропорции 1:3.

На полках можно поставить натуральные отпугиватели – это гвоздика, лавровые листья или кожуры от цитрусовых. Также можно поставить веточку мяты, которую очень не любят вредители. Абсорбировать лишнюю влагу поможет маленькая емкость с солью на полочке.