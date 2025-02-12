Тыква замечательна тем, что из нее можно приготовить множество блюд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Но если овощ хранить неправильно, со временем он может испортиться.

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Как выбрать тыквы для хранения?

Конечно, вы можете хранить практически все тыквы, и для длительных запасов лучше все же выбрать такие, что не потеряют ни вкусовых, ни питательных качеств. Поэтому перед тем, как покупать тыкву или забирать ее с огорода, нужно присмотреться к нескольким признакам:

Столовые сорта . В десертных тыкв достаточно запасов углеводов для того, чтобы поддерживать "съедобное состояние" в течение нескольких месяцев. А вот кормовые сорта бедны на эти вещества, поэтому начнут портиться почти сразу после сбора урожая.

. В десертных тыкв достаточно запасов углеводов для того, чтобы поддерживать "съедобное состояние" в течение нескольких месяцев. А вот кормовые сорта бедны на эти вещества, поэтому начнут портиться почти сразу после сбора урожая. Большой размер . У больших тыкв толстая и сочная мякоть, и немного "обезвоживания" во время хранения не так повредит им.

. У больших тыкв толстая и сочная мякоть, и немного "обезвоживания" во время хранения не так повредит им. Толстая кожура . Чем плотнее и толще кожура у вашей тыквы, тем лучше мякоть будет защищена от высыхания. Кроме того, через такой барьер не могут проникнуть возбудители гнили.

. Чем плотнее и толще кожура у вашей тыквы, тем лучше мякоть будет защищена от высыхания. Кроме того, через такой барьер не могут проникнуть возбудители гнили. Отсутствие значительных повреждений. Небольшие царапины на тыкве не станут помехой к хранению, но побитые, подавленные тыквы с признаками болезней для этого не годятся.

Если вы подберете тыквы по этим немногочисленным признакам, они будут храниться в течение достаточно длительного времени. Но даже их нужно подготовить к хранению.



Тыквы можно долго хранить дома / Фото Pexels

Как подготовить тыквы к хранению?

Первый этап подготовки – это дать тыквам полностью созреть. И после сбора урожая их нужно отсортировать и переместить на неделю в теплое и сухое место. Складывайте их на небольшом расстоянии друг от друга на "гнезда" из кусков картона и соломы. После этого тыквы нужно отсортировать повторно: на некоторых из них могут появиться следы гнили и болезней.

Тыквы нужно хранить при температуре от 4 до 9 градусов и влажности 60 – 70 %. Если у вас нет погреба, тогда тыквы неплохо перезимуют в лоджии, где нет отопления, или даже в квартире, если вы найдете в ней достаточно прохладное место.

Но важно защитить урожай от света – каждую тыкву отдельно нужно обмотать бумагой или плотной тканью.