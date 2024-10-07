Эти правила осенней подкормки принесут невероятный урожай яблок: их всего 4

Садоводы, что уже не первый год занимаются разведением и выращиваний яблонь, знают, что осень –это чрезвычайно важный сезон, в который нужно выполнить немало работы. И подкормка деревьев –это одна из важных задач.

На садовом участке очень редко можно не найти яблоню, ведь это плодовое дерево является одним из самых популярных. В основном из-за больших, сочных плодов и относительной простоты в уходе. И Советы 24 рассказывают, что яблоне все же нужна некоторая подготовка к зиме, чтобы в следующем году она поразила вас незаурядным урожаем.

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Как подготовить яблоню к подкормке

Подкормка яблонь – это важная часть осеннего ухода за деревьями, но браться за него нужно не в первую очередь. Перед этим очень важно выполнить еще ряд дел, которые помогут подготовить деревья к хорошей зимовке.

Прежде всего, нужно убрать опавшие листья – так вы не позволите различным болезнетворным организмам размножаться рядом с деревьями и вредить им. Еще один важный шаг перед подкормкой – это санитарная обрезка.

Что такое санитарная обрезка?

Этот процесс предусматривает удаление засохших, старых и больных ветвей. После ее проведения нельзя также забыть и об обработке повреждений на древесине садовым варом.

Следующая задача – зачистка коры от мхов и лишайников. Очень часто садоводы просто не обращают внимания на эти образования на стволе, а зря. Оказывается, своевременная очистка коры поможет обезопасить ствол от засыхания.

Удалять мох может путем соскабливания – мешковиной, щеткой или скребком. Для обработки ранок, образовавшихся потом, можно использовать перекись водорода, или садовый вар.



Яблони нужно подготовить к подкормке / Фото Pexels

Чем подкармливать яблони осенью

Важно помнить, что основная подкормка яблонь проводится весной, когда применяют селитру и азотно-фосфорные и калийные удобрения. Также тогда вносят много органических удобрений для образования зеленой массы.

Зато осенью садоводы советуют ограничиться минеральными подкормками. В осенние удобрения никогда не добавляют азот, ведь они должны способствовать подготовке деревьев к холодам. Нужны эти подкормки для того, чтобы молодые ветви укрепили кору и лучше перенесли зиму.

Вот четыре основных правила внесения удобрений.