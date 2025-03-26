Помойте окна в это время перед Пасхой: привлечете в дом счастье и деньги

Наверняка вам уже точно приходилось слышать, что перед Пасхой нужно мыть окна. Вот только далеко не все знают, в какое время это сделать, чтобы получить максимум пользы.

Во время уборки перед Пасхой предки особое внимание уделяли окнам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Они верили, что солнечный свет, который проникает в жилье весной, выгоняет из него весь негатив и нечистую силу.

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Когда мыть окна перед Пасхой?

Когда вы протираете окна перед Пасхой, нужно представлять, что вы смываете с них все плохое, что есть в вашей жизни – а взамен впускаете в дом свет, счастье и мир. Приметы также утверждают, что нельзя убирать в доме, если в нем все окна открыты – это может привести к постоянным ссорам и конфликтам в доме.

Сначала нужно вымыть все окна, закрыть их, а уже после этого наводить порядок в остальном доме.

Также нельзя вроде бы мыть окна беременной женщине – это грозит проблемами со здоровьем. Не советуют мыть окна также перед дождем – раньше предки верили, что это может привести к проблемам в семье.



Мыть окна нужно весной / Фото Pexels

Мытье окон обязательно нужно начинать с внутренней стороны, а уже после этого чистить и внешние оконные рамы. Нельзя также вычищать окна после захода солнца – если делать это вечером, уборка приведет только к тому, что вы вымоете все благополучие и достаток из дома.

А вот для того, чтобы привлечь богатство в дом, эзотерики советуют мыть окна тряпками красного цвета. Но их нужно купить в магазине новыми – нельзя для мытья использовать старые вещи, например полотенца или постельное белье, или одежду.

В воду для мытья окон добавьте немного корицы – она подарит материальное благополучие и процветание.

Кстати, ранее мы рассказывали, когда нельзя выбрасывать мусор из дома, чтобы не выбросить вместе с ним достаток и счастье.

А перед тем, как мыть окна, в ведро забросьте также несколько монет, пожелав при этом своему жилью процветания. После того, как работа будет закончена, монетки нужно собрать и выложить на подоконник. Воду же, которой вы мыли окна, выливать в слив нельзя – вместо этого полейте ею дерево, растущее неподалеку от дома.

Мыть окна лучше всего в четверг – именно в этот день, как верят некоторые люди, уборка имеет сакральное значение. Если вымыть в этот день пол, зеркала и окна, можно избавиться и от негатива, и безденежья, и болезней.