Когда проводить обрезку гортензии: не все огородники делают это правильно

Как правило, обрезку гортензии проводят именно весной. Впрочем, у этого метода все же есть один существенный минус: места срезов могут истекать соком, и это существенно ослабит растение.

Осенняя обрезка гортензии многими садоводами считается более деликатной, но и с ней нужно быть очень осторожными. Если хотите, чтобы цветок отблагодарил вас пышным цветением, нужно проводить обрезку по всем правилам, пишет GradinaMax.

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Как обрезать древовидную гортензию на зиму

Древовидная гортензия – это очень красивое растение, и этот кустарник можно обрезать, придавать ему разнообразную форму, или позволять кроне расти относительно свободно. Основная особенность этого типа – это наличие многочисленных ростков, которые могут образовываться на скелетных ветвях растения, или даже отрастать от корней.

Поэтому это растение также требует различных видов обрезки, и их обычно выполняют осенью. Поэтому вот какие работы нужно проводить в ближайшее время:

Санитарная обрезка. Удаляются все поврежденные или засохшие ветви и побеги, а также соцветия и листья, за исключением верхних.

Удаляются все поврежденные или засохшие ветви и побеги, а также соцветия и листья, за исключением верхних. Омолаживающая обрезка. Все ветви, что старше 4 лет, нужно вырезать под корень. Особенно это важно в отношении веток, на которых нарастает много нежизнеспособных молодых побегов.

Все ветви, что старше 4 лет, нужно вырезать под корень. Особенно это важно в отношении веток, на которых нарастает много нежизнеспособных молодых побегов. Прореживающая обрезка. Вырезать нужно все веточки, что ориентированы внутрь куста и приводят к тому, что он чрезмерно загущается. Также нужно убрать слабые отростки от корня.

Впрочем, активная осенняя обрезка древовидной гортензии не гарантирует, что осенью не придется проводить ее снова, ведь в зимний период некоторые ветви могут поломаться.



Гортензии нуждаются в обрезке / Фото Pexels

Как обрезать метельчатую гортензию

Цветение такой гортензии происходит на молодых побегах текущего сезона, поэтому это позволяет обрезать растение именно осенью. И эта процедура будет гораздо проще, ведь в отличие от древовидной гортензии, эта имеет меньше нулевых побегов и является не такой густой.

Срезать нужно слабые и нулевые отростки или те, что направлены внутрь куста. Для того, чтобы сформировать красивую крону, вам нужно только обрезать скелетные ветви и оставить до 3-х пар развитых почек.

Нужно ли обрезать крупнолистную гортензию

Считается, что цветение крупнолистных гортензий происходит на прошлогодних побегах, но это не совсем точная информация. Цветы образуются на молодых побегах, но вот уже они появляются из почек, расположенных на прошлогодних скелетных ветвях.

Поэтому осенью нужно обрезать такую гортензию очень осторожно – чтобы побеги, которые появились весной и еще не успели показать свое цветение, сохранились.