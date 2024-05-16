Как стирать одежду кислородным порошком: не делайте этих распространенных ошибок

Кислородный порошок - это бытовое средство, которое помогает решить немало проблем с одеждой, которые могут показаться сложными. Но использовать его нужно правильно.

Кислородный порошок в последние годы приобрел невероятную популярность, и недаром, ведь он может справиться с очень широким спектром проблем дома. Им можно не только стирать одежду, но и очищать немало различных поверхностей дома.

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Для чего использовать кислородный порошок

Кислородным отбеливателем обычно называют поликарбонат натрия, а он состоит из кристаллов натуральной соды и перекиси водорода. И на вид это порошкообразное твердое вещество, которое перед использованием обычно нужно развести в воде.

Когда средство взаимодействует с водой, происходит химическая реакция, и в результате нее выделяется кислород. Во время стирки это может быть очень полезным для того, чтобы бороться с различными загрязнениями. Также несомненный плюс заключается в том, что средство считается безопасным для природы.

Как использовать кислородный порошок

Средство может бороться с пятнами органического происхождения, поэтому воспользоваться им стоит в случае, если вы случайно испачкали едой или напитком свою одежду. Он будет действенным и в борьбе с травой, грязью и потом.

Растворите одну – две столовые ложки средства в 5 литрах воды и в раствор положите одежду и оставьте на час, чтобы он отмокал. Если пятна устойчивые, можно оставить одежду на ночь, или удвоить количество порошка.



Кислородный порошок может быть очень полезным / Фото Pexels

Что нельзя стирать кислородным порошком

Это средство совсем не подходит для того, чтобы стирать им деликатные ткани, в частности шелк и шерсть. Поэтому если вы не хотите испортить свою одежду, тогда лучше подобрать другой порошок или жидкое средство для стирки.

Что можно мыть порошком

Используют кислородный порошок не только для стирки одежды, но и для чистки поверхностей – например, пластик или дерево. Им можно дезинфицировать мусорные ведра или туалетные лотки домашних любимцев.