Як прати одяг кисневим порошком: не робіть цих поширених помилок

Кисневий порошок – це побутовий засіб, який допомагає вирішити чимало проблем із одягом, які можуть здатися складними. Та використовувати його потрібно правильно.

Кисневий порошок в останні роки набув неймовірної популярності, і недарма, адже він може впоратися із дуже широким спектром проблем вдома. Ним можна не тільки прати одяг, але і очищувати чимало різних поверхонь вдома.

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Для чого використовувати кисневий порошок

Кисневим відбілювачем зазвичай називають полікарбонат натрію, а він складається із кристалів натуральної соди та перекису водню. І на вигляд це порошкоподібна тверда речовина, яку перед використанням зазвичай потрібно розвести у воді.

Коли засіб взаємодіє із водою, відбувається хімічна реакція, і внаслідок неї виділяється кисень. Під час прання це може бути дуже корисним для того, щоб боротися із різними забрудненнями. Також безперечний плюс полягає в тому, що засіб вважається безпечним для природи.

Як використовувати кисневий порошок

Засіб може боротися із плямами органічного походження, тож скористатися ним варто у випадку, якщо ви випадково забруднили їжею чи напоєм свій одяг. Він буде дієвим і у боротьбі із травою, брудом та потом.

Розчиніть одну – дві столові ложки засобу у 5 літрах води і в розчин покладіть одяг та залиште на годину, щоб він відмокав. Якщо плями стійкі, можна залишити одяг на ніч, або ж подвоїти кількість порошку.



Кисневий порошок може бути дуже корисним / Фото Pexels

Що не можна прати кисневим порошком

Цей засіб зовсім не підходить для того, аби прати ним делікатні тканини, зокрема шовк та шерсть. Тож якщо ви не хочете зіпсувати свій одяг, тоді краще підібрати інший порошок чи рідкий засіб для прання.

Що можна мити порошком

Використовують кисневий порошок не тільки для прання одягу, але і для чищення поверхонь – наприклад, пластик чи дерево. Ним можна дезінфікувати сміттєві відра чи туалетні лотки домашніх улюбленців.