Куда нужно заливать кондиционер в стиральную машину: вещи будут очень свежими

Стирка – это привычный для многих процесс, о котором даже не приходится задумываться. Но действительно ли вы правильно используете кондиционер?

Обычно ополаскиватель для белья используют именно для того, чтобы вещи после стирки не стали жесткими и приятно пахли. Но заливать его нужно правильно, чтобы средство подействовало, как следует.

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Для чего нужны три отделения в машинке

Для начала нужно разобраться, какие режимы лучше всего выбирать для того, чтобы наиболее эффективно постирать одежду. И сперва нужно различить три степени загрязнения белья.

Слабое загрязнение. Если вещь надевали всего 1 – 2 раза, и на ней нет пятен. Перед следующим надеванием ее нужно просто освежить.

Если вещь надевали всего 1 – 2 раза, и на ней нет пятен. Перед следующим надеванием ее нужно просто освежить. Среднее загрязнение. Вещь или белье требует полноценной стирки.

Вещь или белье требует полноценной стирки. Сильное загрязнение. К таким вещам относятся рабочие комбинезоны, на которых накопилось немало грязи. Добавлять ополаскиватель не стоит, ведь он в барабане будет смешиваться с мыльным раствором и только мешать качественно отстирать вещи.

Для первого случая вам будет достаточно использовать функцию быстрой стирки, если такая есть в вашей машинке. Если же ее нет, тогда вы можете выбрать режим для синтетики при температуре в 30 градусов. Такой режим стирки считается лучшим, ведь сейчас почти все ткани содержат в себе искусственное волокно, а в режиме для хлопка рекомендуют стирать только постельное белье.

Конечно, исключением будет случай, когда она шелковая – тогда также нужно использовать специальный режим стирки.

Когда загрязнение среднее, нужно установить температуру в 40 градусов и более длительную программу. А вот когда вещи загрязнены очень сильно, нужно выбрать режим с предварительной стиркой. Тогда одежда вращается в барабане некоторое время, тогда вода сливается, а затем барабан наполняется новой, чистой водой.



Кондиционер нужен не всегда / Фото Pexels

Когда добавлять кондиционер

Из трех отделов в стиральной машине именно третий предназначен для ополаскивания, и добавлять кондиционер нужно именно в него. На этом отделе вы найдете значок, напоминающий цветок.

Но что делать, если вы забыли добавить кондиционер перед началом стирки? Тогда перед режимом полоскания вы можете поставить цикл на паузу, добавить средство и запустить его снова. Также залить средство можно и непосредственно в барабан.