Куди потрібно заливати кондиціонер у пральну машину: речі будуть дуже свіжими

Прання – це звичний для багатьох процес, про який навіть не доводиться замислюватися. Та чи справді ви правильно використовуєте кондиціонер?

Зазвичай ополіскувач для білизни використовують саме для того, щоб речі після прання не стали жорсткими та приємно пахнули. Але заливати його потрібно правильно, аби засіб подіяв, як слід.

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Для чого потрібні три відділення в машинці

Для початку потрібно розібратися, які режими найкраще обирати для того, щоб найбільш ефективно випрати одяг. І спершу потрібно розрізнити три ступені забруднення білизни.

Слабке забруднення. Якщо річ вдягали всього 1 – 2 рази, і на ній немає плям. Перед наступним вдяганням її потрібно просто освіжити.

Якщо річ вдягали всього 1 – 2 рази, і на ній немає плям. Перед наступним вдяганням її потрібно просто освіжити. Середнє забруднення. Річ чи білизна потребує повноцінного прання.

Річ чи білизна потребує повноцінного прання. Сильне забруднення. До таких речей відносяться робочі комбінезони, на яких накопичилося чимало бруду. Додавати ополіскувач не варто, адже він у барабані буде змішуватися із мильним розчином та тільки заважатиме якісно відіпрати речі.

Для першого випадку вам буде достатньо використати функцію швидкого прання, якщо така є у вашій машинці. Якщо ж її немає, тоді ви можете обрати режим для синтетики при температурі у 30 градусів. Такий режим прання вважається найкращим, адже зараз майже усі тканини містять у собі штучне волокно, а у режимі для бавовни рекомендують прати тільки постільну білизну.

Звісно, винятком буде випадок, коли вона шовкова – тоді також потрібно використовувати спеціальний режим прання.

Коли забруднення середнє, потрібно встановити температуру у 40 градусів та більш тривалу програму. А ось коли речі забруднені дуже сильно, потрібно обрати режим із попереднім пранням. Тоді одяг обертається в барабані деякий час, тоді вода зливається, а потім барабан наповнюється новою, чистою водою.



Кондиціонер потрібний не завжди / Фото Pexels

Коли додавати кондиціонер

З трьох відділів у пральній машині саме третій призначений для ополіскування, і додавати кондиціонер потрібно саме до нього. На цьому відділі ви знайдете значок, що нагадує квітку.

Але що робити, якщо ви забули додати кондиціонер перед початком прання? Тоді перед режимом полоскання ви можете поставити цикл на паузу, додати засіб і запустити його знову. Також залити засіб можна і безпосередньо в барабан.