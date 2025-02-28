Почему нельзя выбрасывать коробку из-под конфет: единицы знают секрет

У каждого дома найдется упаковка от конфет, которую хочется выбросить в помойку. Оказывается, пластиковая коробка может пригодиться для садоводства.

Британский садовник, выпустивший более 30 книг об уходе за растениями Саймон Акеройд рассказал, как благодаря коробке от конфет сделать идеальную среду для семян, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также Единицы знают правду: почему дома нельзя держать денежное дерево

Человек маленькие емкости, в которых раньше были конфеты, использует в качестве минитеплицы для проращивания семян.

Как сделать минитеплицу для семян

Оставьте пластиковую коробку от конфет вместе с золотой подкладкой, они не лежали. Далее в каждом отделении пластиковой подложки нужно проколоть маленькие отверстия. Это поможет отводить лишнюю воду и предотвратить загнивание корней.

После этого каждое отделение для конфеты нужно наполнить грунтом или торфом., которое подходит для проращивания семян. Тогда выберите семена цветов или овощей, которые хотите вырастить и поместите по несколько зернышек в каждое отделение и немного присыпьте землей.



Коробка от конфет может пригодиться / Фото Pinterest

Пластиковую крышку поместите на место, чтобы она создала парниковый эффект. Поддержание влаги и тепла будет способствовать быстрому прорастанию семян. Держать коробку лучше на подоконнике или другом месте с достаточным количеством света.

Эффективность такого проращивания семян заключается в создании идеального микроклимата. Благодаря коробке не придется покупать специальные контейнеры или теплицы. Коробка от конфет проста в использовании, поэтому подойдет для тех, кто никогда раньше не занимался выращиванием растений.

Многие люди уже испытали этот способ и остались в восторге от того, насколько просто и легко можно вырастить растение благодаря минимальным усилиям.