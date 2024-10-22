Использование натурального ингредиента является не только экономичным решением, но и экологическим, пишет Southern Living.

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Химические средства содержат жесткие и токсичные ингредиенты, которые могут быть опасными для вас или домашних животных. Если же в вашем холодильнике есть кусочек лимона – не спешите его выбрасывать, поскольку его можно использовать как моющее и дезодорирующее средство для дома.

Мытье микроволновки

Смешайте лимонный сок с водой в чашке и поставьте в микроволновую печь разогреть на несколько минут. Во время нагрева пар от воды с лимонным соком осядет на стенках, тогда через несколько минут надо протереть микроволновку тряпкой. Пар прекрасно убирает пищевые остатки, а лимон наделяет технику свежим и хорошим запахом.

Освежение постельного белья

Половину стакана лимонного сока смешайте с горячей водой и замочите в растворе простыни перед тем, как запускать их в стиральную машину. Сок лимона придаст белью свежести и белизны.

Устранение запахов пищи

После приготовления пищи, кухня способна еще длительное время сохранять специфический запах. Чтобы его избежать – опрыскайте кухню смесью лимона и воды. Раствор с помощью распылителя надо распылить по всей кухне.



Лимон способен устранять запах пищи / Фото Pexels

Очистка разделочной доски

Разделочные доски со временем могут накапливать плохой запах, поэтому их надо чистить солью и лимоном. Высыпьте на доску ⅓ стакана соли и дайте ей настояться 10 минут, а после этого половинку лимона вотрите в соль, что на доске. После такой манипуляции, доску надо сполоснуть горячей водой.

Удаление пятен с одежды

От особо сложных пятен на одежде помогает лимон. Сначала пятно надо промокнуть в холодной воде, а после этого ломтиком фрукта провести по пятну. Дайте немного времени, чтобы лимон подействовал и тогда можете бросать в стирку.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Дезодорирование пищевых мест

Пластиковый мусорник или холодильник накапливают много различных запахов. Оба порой могут выделять неприятные запахи. Протрите частичкой лимона мусорник снаружи и изнутри, чтобы избавиться от плохих ароматов в пространстве. Если же плохой запах есть в холодильнике – поставьте внутрь половинку разрезанного лимона.