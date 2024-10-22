Використання натурального інгредієнта є не лише економічним рішенням, але й екологічним, пише Southern Living.

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Хімічні засоби містять жорсткі й токсичні інгредієнти, які можуть бути небезпечними для вас чи домашніх тварин. Якщо ж у вашому холодильнику є шматочок лимона – не поспішайте його викидати, оскільки його можна використати як миючий та дезодоруючий засіб для дому.

Миття мікрохвильовки

Змішайте лимонний сік з водою у чашці й поставте у мікрохвильову піч розігріти на кілька хвилин. Під час нагрівання пара від води з лимонним соком осяде на стінках, тоді через кілька хвилин треба протерти мікрохвильовку ганчіркою. Пара чудово прибирає харчові залишки, а лимон наділяє техніку свіжим та гарним запахом.

Освіження постільної білизни

Половину склянки лимонного соку змішайте з гарячою водою й замочіть у розчині простирадла перед тим, як запускати їх у пральну машину. Сік лимона надасть білизні свіжості та білизни.

Усунення запахів їжі

Після приготування їжі, кухня здатна ще тривалий час зберігати специфічний запах. Щоб його уникнути – обприскайте кухню сумішшю лимона та води. Розчин за допомогою розпилювача треба розпилити по всій кухні.



Лимон здатен усувати запах їжі / Фото Pexels

Очищення обробної дошки

Обробні дошки з часом можуть накопичувати поганий запах, тому їх треба чистити сіллю та лимоном. Висипте на дошку ⅓ склянки солі й дайте їй настоятися 10 хвилин, а після цього половинку лимона втріть у сіль, що на дошці. Після такої маніпуляції, дошку треба сполоснути гарячою водою.

Видалення плям з одягу

Від особливо складних плям на одязі допомагає лимон. Спочатку пляму треба промокнути в холодній воді, а після цього скибочкою фрукта провести по плямі. Дайте трохи часу, аби лимон подіяв і тоді можете кидати в прання.\

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Дезодорування харчових місць

Пластиковий смітник чи холодильник накопичують багато різних запахів. Обидва часом можуть виділяти неприємні запахи. Протріть частинкою лимона смітник зовні та зсередини, щоб позбутися від поганих ароматів у просторі. Якщо ж поганий запах є в холодильнику – поставте всередину половинку розрізаного лимона.