Кухня – це місце, де більшість людей проводить чимало часу. Там і готується їжа, і проводяться вечері та обіди, а іноді – навіть відпочинок за чашкою чаю. Тож потрібно подбати, щоб усі частини кімнати були чисті, зокрема і кухонні шафи, пише "Чистота".

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Як почистити кухонні шафи

Перед тим, як починати мити шафи, потрібно також точно визначити, які засоби та матеріали можна використовувати для їхнього очищення, а чого потрібно уникати за будь-яку ціну. Тож час розібрати найпопулярніші види фасадів шаф.

Глянцеві та плівкові. Цей матеріал може виглядати красиво, але за його доглядом криються певні правила. Не можна чистити такі шафи чистим спиртом, лужними речовинами, твердою губкою та окропом чи просто гарячою водою.

Цей матеріал може виглядати красиво, але за його доглядом криються певні правила. Не можна чистити такі шафи чистим спиртом, лужними речовинами, твердою губкою та окропом чи просто гарячою водою. Дерев'яні фасади. Дерево – це гарно, але проблемно в чищенні. Мало того, що його не можна інтенсивно мочити, але й з хімікатами потрібно бути дуже обережними. Можна натомість використовувати тверді губки, але забувати про делікатність все-таки не варто. Втім, дерево дуже швидко вбирає жир, і це точно мінус.

Дерево – це гарно, але проблемно в чищенні. Мало того, що його не можна інтенсивно мочити, але й з хімікатами потрібно бути дуже обережними. Можна натомість використовувати тверді губки, але забувати про делікатність все-таки не варто. Втім, дерево дуже швидко вбирає жир, і це точно мінус. Скляні шафи. Ці – одні з найнезручніших, адже на них залишаються розводи, сліди від бруду, а також швидко збирається жир. Але відчистити можна звичайним засобом для дзеркал та вікон.



Шафи на кухні потрібно чистити / Фото Pexels

Які засоби використати для очищення?

Якщо ви хочете ефективно помити шафки вдома, звичайного засобу для чищення може бути недостатньо. Та бігти в магазин не варто: вдома може знайтися усе необхідне для того, щоб прибрати жир з поверхонь.