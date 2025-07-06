Не выбрасывайте шелуху лука: как сделать суперудобрение, которое спасет ваш урожай

Не спешите выбрасывать шелуху от лука – она может стать настоящим спасением для вашего сада или огорода. Этот природный "отход" оказался настоящим сокровищем, ведь его используют как экологическое удобрение и средство для укрепления растений.

Как использовать шелуху как удобрение – расскажет 24 Канал.

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Почему это работает

В шелухе лука содержится большое количество полезных веществ: калий, фосфор, магний, а также фитонциды – природные антибактериальные соединения. Благодаря такому составу шелуха помогает не только подкормить растения, но и защитить их от грибковых болезней и вредителей.

Как использовать шелуху как удобрение

Настой для полива

Насыпьте горсть сухой шелухи в литровую банку, залейте теплой водой, накройте и оставьте настаиваться 24 часа. Процедите и поливайте почву под растениями – особенно хорошо подходит для томатов, перца, огурцов, цветов.

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Опрыскивание

Тот же настой можно использовать для опрыскивания листьев – это поможет бороться с тлей, клещами и плесенью.



Как использовать шелуху лука как удобрение / Фото Unsplash

Сухая мульча

Измельченную сухую шелуху можно разложить под растениями как мульчу. Она постепенно перегнивает, обогащая почву и сдерживая рост сорняков.

Интересно! Луковичное удобрение – идеальное для комнатных растений, овощей, ягод, цветов и даже деревьев. Оно подходит для органического земледелия, не вредит окружающей среде и безопасно для людей и животных.

Шелуха лука – простой, но мощный помощник, который поможет вашему урожаю стать более обильным, а растениям – здоровыми. И все это – без всякой "химии"!