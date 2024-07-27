Содой можно убрать веранду или применить к садовым работам. Вариантов применения есть множество, важно лишь о них знать.

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Освежение уличной мебели

Если в вашем саду есть уличная мебель, то содой ее можно почистить. К примеру, чехлы от подушек или мягкие кресла можно опрыскать для влажности, а потом посыпать и потереть содой круговыми движениями.

Чтобы очистка была действенной, можете добавить каплю моющего средства для посуды. После этого ткань надо прополоскать, а мебель протереть тряпкой.

Повышение щелочности почвы

Пищевой содой повышают уровень pH почвы на определенном участке. Для этого надо одну столовую ложку соды растворить в 3,7 л воды. Этот раствор подойдет для участка, который может быть слишком кислым.

Уничтожение сорняков

Засыпьте пищевую соду в трещины между плиткой откуда растут сорняки и уже через некоторое время сможете за них забыть.

Очистка садового декора

Влага и налипшая грязь приводят к тому, что садовый декор начинает тускнеть. Чтобы его освежить – используйте пищевую соду и влажную тряпку. Метод подойдет для бетонного и пластикового декора, однако не рекомендуется применять для натурального камня – гранита или мрамора.



Содой можно отчистить садовый декор / Фото Pexels

Удаление жира с гриля

Благодаря своей абразивности, пищевая сода подходит для счистки засохшего жира. Она сможет удалить остатки пищи на решетке и дезодорировать ее.

Если же очищать поверхность гриля из нержавеющей стали, то следует использовать влажную тряпку, посыпанную пищевой содой и протирать в направлении волокон стали.

Очистка мусорных баков

Обработать уличный мусорник от неприятных запахов можно с помощью пищевой соды. Она не только продезинфицирует его, но и уберет неприятный запах.

Сбрызните контейнер водой, а внутрь насыпьте один или два стакана пищевой соды и оставьте на ночь. После этого вымойте водой.