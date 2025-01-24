Старые капроновые колготки –сокровище: как их использовать в быту

Если у вас есть старые капроновые колготки –не выбрасывайте их, так как они могут пригодиться в быту. Благодаря универсальному материалу с помощью колготок можно решить многие домашние проблемы.

Старые колготки можно использовать для бытовых и творческих целей, пишет 24 Канал. Некоторые идеи могут показаться необычными, но они действительно работают.

Читайте также Держите дома эти 7 растений: они притягивают удачу и достаток

Игрушка из колготок

Из старых колготок можно создать различные декоративные элементы: мягкие игрушки, куклы или картины из ткани. А еще из них можно изготовить мешочки для мыла, салфеток или подушек.

Альтернатива спонжикам

Капроновыми колготками можно смывать лак с ногтей. Его нужно разрезать на кусочки, нанести жидкость для снятия лака стереть с помощью колготок лак. Эффективность будет такая же, как и от спонжиков или ваты.

Чистка стекла

Капроновыми колготами можно мыть окна и зеркала. Капрон не содержит ворсинок, поэтому окна будут чистые без разводов и мелких частиц. После протирания стекла колготами вы получите превосходный результат, который можно сравнить с профессиональной чисткой.



Старыми капроновыми колготками можно чистить стекло / Фото Pexels

Мешочек для трав

В шкафах часто заводится моль, но чтобы от нее избавиться, достаточно в капроновые мешочки поставить лаванду или другие травы, запах которых насекомое не любит. Достаточно просто завязать узлом с двух концов кусок колготки и подвесить в любом месте.

Подвязка для растений

Держите капроновые колготы до весны, которые прекрасно подойдут для подвязывания кустов, деревьев и цветов в саду. Такие жгуты не только удобные, но и долговечные, потому что будут служить в течение нескольких лет. С помощью колготок можно надежно закрепить ветви плодовых деревьев, кустарников или рассаду.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Хранение лука

Наши бабушки всегда хранили лук в капроновых сетках в сухом темном месте, чтобы он не испортился. Таким же способом можно хранить чеснок. Капрон является прочным материалом, поэтому вы сможете смело подвесить такой мешочек.

Альтернатива бигудям

Когда-то такие бигуди называли папильотками. Колготки нужно разрезать на шнурки и на каждый шнурок поставить кусок фольги или мягкой бумаги. Затем надо закрутить прядь волос и закрепить бантиком с концов шнурка.