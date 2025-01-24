Старі капронові колготки – скарб: як їх використовувати в побуті

Якщо у вас є старі капронові колготки – не викидайте їх, бо вони можуть знадобитися в побуті. Завдяки універсальному матеріалу за допомогою колготок можна вирішити багато домашніх проблем.

Старі колготки можна використовувати для побутових та творчих цілей, пише 24 Канал. Деякі ідеї можуть видатися незвичними, але вони справді працюють.

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Іграшка з колготок

Зі старих колготок можна створити різні декоративні елементи: м’які іграшки, ляльки чи картини з тканини. А ще з них можна виготовити мішечки для мила, серветок або подушок.

Альтернатива спонжикам

Капроновими колготками можна змивати лак з нігтів. Його потрібно розрізати на шматочки, нанести рідину для зняття лаку стерти за допомогою колготок лак. Ефективність буде така ж сама, як і від спонжиків чи вати.

Чистка скла

Капроновими колготами можна мити вікна та дзеркала. Капрони не містять ворсинок, тому вікна будуть чисті без розводів та дрібних часточок. Після протирання скла колготами ви отримаєте чудовий результат, який можна порівняти з професійним чищенням.



Старими капроновими колготками можна чистити скло / Фото Pexels

Мішечок для трав

У шафах часто заводиться міль, але щоб її позбутися, достатньо в капронові мішечки поставити лаванду чи інші трави, запах яких комаха не любить. Достатньо просто зав’язати вузлом з двох кінців шматок колготки й підвісити в будь-якому місці.

Підв’язка для рослин

Тримайте капронові колготи до весни, які чудово підійдуть для підв’язування кущів, дерев та квітів у саду. Такі джгути не лише зручні, але й довговічні, бо будуть служити впродовж кількох років. За допомогою колготок можна надійно закріпити гілки плодових дерев, чагарників чи розсаду.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Зберігання цибулі

Наші бабусі завжди зберігали цибулі в капронових сітках в сухому темному місці, щоб вона не зіпсувалася. У такий же спосіб можна зберігати часник. Капрон є міцним матеріалом, тож ви зможете сміливо підвісити такий мішечок.

Альтернатива бігудям

Колись такі бігуді називали папільйотками. Колготки потрібно розрізати на шнурки й на кожен шнурок поставити шматок фольги чи м’якого паперу. Потім треба закрутити пасмо волосся й закріпити бантиком з кінців шнурка.