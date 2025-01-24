Для того, аби цього року притягнути в дім достаток та багатство, езотерики радять завести кілька конкретних рослин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living. Та для того, аби це спрацювало, потрібно якісно доглядати за рослинами. Квітка, яка помирає, може принести зовсім протилежний від бажаного ефект.
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Товстянка
Ще одна назва цього стійкого сукулента – це грошове дерево, тож тримати його поруч вважається знаком удачі та достатку. А монетоподібні листочки асоціюються з багатством. Розташувати товстянку потрібно так, щоб рослина отримувала принаймні 6 годин непрямого сонячного світла щодня.
Орхідея
Орхідеї дуже відомі тим, що є складними у догляді рослинами, які змушують квітникарів добре попрацювати, аби ті зацвіли. Втім, вважається, що такі зусилля обертаються щастям та удачею в майбутньому. Залежно від сорту, деякі орхідеї надають перевагу місцям з розсіяним непрямим освітленням, а інші полюбляють більше сонця.
Орхідея приносить удачу / Фото Pexels
Тож переконайтеся, що ви знаєте вимоги до догляду конкретно вашого типу рослини.
Евкаліпт
Молоде листя евкаліпта нагадує за формою та кольором сріблясту монету, і через це інша назва рослини – срібне доларове дерево. Також рослину вважають знаком майбутньої долі – начебто вона може притягнути до власника потрібні удачу та успіх.
Окрім того, запах евкаліпта може принести користь для здоров'я. Та для того, аби він процвітав, забезпечте йому принаймні 6 годин прямого сонячного світла на день.
Евкаліпт приносить багатство в дім / Фото Pexels
Цитрусові дерева
Так, вдома ви легко можете виростити деякі цитрусові – зокрема, лимонне дерево. В здавна відомо, що цитрусові – це символ плодючості та врожайності. Якщо ваше дерево дасть вам плоди, то й грошей чекати довго не доведеться.
Цитрусові дерева можна виростити вдома / Фото Pexels
Та для активного росту рослині потрібне яскраве світло протягом для і темрява вночі.
Лаванда
Не дивно, що ця заспокійлива, приємна рослина може покращити енергетику в домі. Вирощувати лаванду потрібно на сонячному світлі та у добре дренованому ґрунті. Намагайтеся підтримувати його постійно вологим, і тоді лаванда не забариться із цвітінням.
Зміїна рослина
Ця популярна кімнатна рослина є таємним талісманом на удачу, а також може очищувати повітря від токсинів. Тримати її потрібно у помірно вологому ґрунту, дозволяючи йому повністю просихати між поливами. Зміїна рослина може рости в різних умовах, але найкраще їй буде на яскраво освітленому підвіконні.
Плющ
Вважається, що плющ вдома може принести небачену удачу та щастя в оселю. Помістити його потрібно на яскраве, але непряме світло у пухкий, добре дренований ґрунт. Дозволяйте землі просохнути між поливами.