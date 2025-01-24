Для того, чтобы в этом году притянуть в дом достаток и богатство, эзотерики советуют завести несколько конкретных растений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living. И для того, чтобы это сработало, нужно качественно ухаживать за растениями. Цветок, который умирает, может принести совсем противоположный от желаемого эффект.

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Толстянка

Еще одно название этого устойчивого суккулента – это денежное дерево, поэтому держать его рядом считается знаком удачи и достатка. А монетообразные листочки ассоциируются с богатством. Расположить толстянку нужно так, чтобы растение получало по крайней мере 6 часов непрямого солнечного света ежедневно.

Орхидея

Орхидеи очень известны тем, что являются сложными в уходе растениями, которые заставляют цветоводов хорошо поработать, чтобы те зацвели. Впрочем, считается, что такие усилия оборачиваются счастьем и удачей в будущем. В зависимости от сорта, некоторые орхидеи предпочитают места с рассеянным непрямым освещением, а другие любят больше солнца.



Орхидея приносит удачу / Фото Pexels

Поэтому убедитесь, что вы знаете требования к уходу конкретно вашего типа растения.

Эвкалипт

Молодые листья эвкалипта напоминают по форме и цвету серебристую монету, и поэтому другое название растения – серебряное долларовое дерево. Также растение считают знаком будущей судьбы – вроде бы оно может притянуть к владельцу нужные удачу и успех.

Кроме того, запах эвкалипта может принести пользу для здоровья. И для того, чтобы он процветал, обеспечьте ему по крайней мере 6 часов прямого солнечного света в день.



Эвкалипт приносит богатство в дом / Фото Pexels

Цитрусовые деревья

Так, дома вы легко можете вырастить некоторые цитрусовые – в частности, лимонное дерево. В издавна известно, что цитрусовые – это символ плодовитости и урожайности. Если ваше дерево даст вам плоды, то и денег ждать долго не придется.



Цитрусовые деревья можно вырастить дома / Фото Pexels

Но для активного роста растению нужен яркий свет в течение для и темнота ночью.

Лаванда

Неудивительно, что это успокаивающее, приятное растение может улучшить энергетику в доме. Выращивать лаванду нужно на солнечном свете и в хорошо дренированной почве. Старайтесь поддерживать ее постоянно влажной, и тогда лаванда не замедлит с цветением.

Змеиное растение

Это популярное комнатное растение является тайным талисманом на удачу, а также может очищать воздух от токсинов. Держать его нужно в умеренно влажной почве, позволяя ему полностью просыхать между поливами. Змеиное растение может расти в разных условиях, но лучше всего ему будет на ярко освещенном подоконнике.

Плющ

Считается, что плющ дома может принести невиданную удачу и счастье в дом. Поместить его нужно на яркий, но непрямой свет в рыхлый, хорошо дренированный грунт. Позволяйте земле просохнуть между поливами.