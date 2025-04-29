Что делать, чтобы в рысе не завелись жучки: 5 советов, которыми пользуются все
- Чтобы избежать появления жучков в рисе, рекомендуется добавлять лавровый лист, гвоздику, или зубчики чеснока в контейнер с крупой.
- Рис можно хранить в холодильнике, если нет герметичного контейнера, а также использовать солнечный свет для очистки зараженной крупы.
Хранить крупы нужно правильно, поскольку в емкости могут завестись жучки. Многие люди хранят крупы в тех упаковках, в которых их покупают, но это далеко не так. В полиэтиленовом пакете крупа преет и впитывает неприятный запах, а через маленькую щелочку насекомые, которые оставят личинки, которые превратятся в жучков.
Иногда бывают даже такие случаи, что в крупах с герметичными контейнерами появляются жучки и портят продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba. Чтобы убедиться в том, что рис хранится правильно, а в нем точно не будет никаких личинок или насекомых, советуем добавить внутрь определенные ингредиенты.
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Лавровый лист
Хозяйки считают лавровый лист одним из лучших натуральных средств. Достаточно лишь положить в герметичный контейнер несколько листочков, чтобы быть уверенными в том, что крупа будет без личинок.
Гвоздика
Эта специя имеет очень сильный аромат, поэтому избегает любого заражения в крупе. Положите несколько сушеных гвоздик внутрь, чтобы минимизировать риск от вероятных личинок.
Эти советы уберегут рис от жучков / Фото Pexels
Холодильник
Об этом мало кто задумывается, но рис можно хранить в холодильнике в случае, если вы еще не приобрели герметичный контейнер и держите крупу в полиэтиленовом пакете.
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Чеснок
Положите в контейнер для риса несколько зубчиков неочищенного чеснока. Когда они высохнут, то можете заменить их на свежие.
Солнечный свет
Зараженную крупу не стоит употреблять, но если уж так случилось и вам она необходима, то ее нужно разложить на пергаменте и оставить на сутки под солнечными лучами, а потом упаковать чистую тару. В противном случае, возьмите просто за привычку выставлять крупы на несколько часов на солнечное место во время приготовления блюд.