Чем обработать смородину от вредителей: это средство творит чудеса

Смородиновые кусты могут атаковать вредители и болезни, поэтому их надо обязательно обработать весной для того, чтобы получить хороший урожай. Есть определенные средства, которые творят настоящие чудеса, поскольку после них дачники получат немало сочных ягод.

Чтобы кусты дали много урожая ягод и не подверглись нападению вредители, обработка специальными средствами является необходимостью, пишет 24 Канал.

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Чем обработать смородину от вредителей

Эффективным и универсальным средством считается обычная пищевая сода, которая найдется на кухне у каждого. Сода борется с различными заболеваниями и вредителями, а также помогает укрепить растение и улучшить урожайность.

Опрыскивание кустов раствором соды способно защитить растение от вредных насекомых. Чтобы избавить смородину от тли – добавьте 2 столовые ложки соды на каждый литр воды и опрыскайте этим раствором куст.



Смородину можно содой обработать / Фото Pexels

Для того, чтобы избавиться от мучнистой росы, нужно к раствору с содой добавить еще немного мыла.

Кстати, ранее мы уже делились советами относительно того, что делать, если перец прекратил расти после высадки в грунт.

Полезной для смородины является обработка кустов кальцинированной содой. Раствор прекрасно помогает бороться с грибковыми заболеваниями на кустах. Чтобы раствор соды был действительно действенным, ним надо обрабатывать смородину каждые две недели.

Кроме того, содой смородину можно даже подкормить. Она способна улучшить иммунитет кустов и даже улучшить рост. Нужно развести столовую ложку соды в 5 литрах воды и поливать кусты под корень. Такая подкормка способна улучшить урожай ягод.

Дачники также используют азотные удобрения, компост и перегной, для того, чтобы как можно лучше подкормить кусты.

Но кроме соды вы можете также использовать и другие полезные вещества: например, компост и перегной, а также азотные удобрения.